POHVALIO SE

Kuću iz serije 'Breaking Bad' prodali za 1,3 milijuna dolara: Kupac je poznati youtuber

Kuću iz serije 'Breaking Bad' prodali za 1,3 milijuna dolara: Kupac je poznati youtuber
Foto: Breaking Bad/Promo

Dugogodišnji vlasnici oglasili su prodaju kuće u siječnju 2025. godine za 3,9 milijuna dolara...

Kuća u Albuquerqueu, poznata kao dom Waltera Whitea iz kultne serije "Breaking Bad", službeno je prodana za 1,3 milijuna dolara, potvrdili su izvori za New York Post. Novi vlasnik je kontroverzni internetski streamer Adin Ross, a cijeli proces kupnje bio je ispunjen dramom koju je, čini se, sam izazvao.

Ross je u prijenosu uživo na platformi Kick osmog veljače svojim pratiteljima otkrio da je pred osiguravanjem vlasništva nad nekretninom u Novom Meksiku. Njegove riječi su ga, kako se čini, koštale dodatnih 500.000 dolara.

​- Morao sam nadmašiti ponude nekih ljudi, ali sretan sam, brate. Bila je to stvarno dobra, stvarno poštena cijena - rekao je Ross svojoj publici, dodavši da je u tom trenutku imao najvišu ponudu.

Foto: Breaking Bad/Promo

Agentica za nekretnine Alicia Feil odbila je potvrditi identitet novog kupca, koji je kupnju obavio preko tvrtke, no otkrila je kako je Rossov prijenos uživo ponovno rasplamsao rat ponudama i privukao "mnoštvo novog interesa".

​- Počele su stizati nove ponude i cijena je porasla za pola milijuna - izjavila je Feil.

Burna povijest prodaje

Ranč je služio kao prebivalište obitelji White tijekom svih sezona nagrađivane AMC-jeve serije. Dugogodišnji vlasnici oglasili su prodaju kuće u siječnju 2025. godine za 3,9 milijuna dolara. Početkom veljače, nekretnina je ponovno oglašena pod vodstvom agentice Feil po znatno nižoj cijeni od samo 400.000 dolara. Tržišna cijena privukla je otprilike trideset formalnih ponuda u samo šest dana.

Ross, čiju je ponudu potvrdio i TMZ, svojim je pratiteljima rekao da kuću planira pretvoriti u vjernu repliku doma Waltera Whitea iz serije. Njegovi planovi uključuju postavljanje "novca u ventilaciju", "pizze na krov" te, naravno, parkiranje kampera ispred kuće. Također je najavio kako namjerava ponuditi djelomično vlasništvo nad kućom glumcima iz originalne postave serije. 

Foto: Breaking Bad/Promo

