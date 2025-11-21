Obavijesti

Viral

Komentari 0
POGLEDAJTE VIDEO

Kupila haljinu na Vintedu pa se šokirala zbog poruke koju je našla u paketu: Tražim tu ženu!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Kupila haljinu na Vintedu pa se šokirala zbog poruke koju je našla u paketu: Tražim tu ženu!
Foto: TikTok

Nakon objave videa, korisnici TikToka pohrlili su u komentare sa samo jednim zahtjevom - pronaći Ann i njezine fotografije...

Solène iz Londona, korisnica popularne platforme Vinted, podijelila je na TikToku svoje nevjerojatno iskustvo koje je ubrzo postalo viralno. Kako prenosi Mirror, u paketu s haljinom koju je kupila dočekalo ju je rukom pisano pismo bivše vlasnice koje ju je dirnulo do suza.

Solène, koja objavljuje pod korisničkim imenom @solene_rose, pohvalila se novom crvenom haljinom s potpisom dizajnerice Karen Millen, no prava zvijezda videa bila je poruka koja je stigla uz nju.

Riječ je o elegantnoj, dugačkoj haljini koja seže do poda, ima otvorena leđa i u potpunosti je prekrivena crvenim šljokicama i aplikacijama. Ipak, kada je Solène otvorila paket, iznenadila se pronašavši pismo koje joj je ostavila prodavačica po imenu Ann.

- Ljudi, dvije stvari. Pogledajte ovu haljinu koju sam upecala na Vintedu, ali drugo i važnije, pogledajte poruku koju sam dobila. Ne mogu doći k sebi - rekla je Solène u videu.

POGLEDAJTE VIDEO:

@solene_rose Ann!!!!! Ily!!!! ❤️❤️❤️❤️ #vinted #vintedhaul ♬ original sound - solene_rose

U dirljivoj poruci, Ann je otkrila osobnu povijest vezanu za odjevni predmet.

"Nadam se da ćeš uživati noseći moju haljinu. Bila mi je jedna od najdražih, ali sada sam prestara i predebela za tako uzak kroj", napisala je Ann, na što je Solène odmah reagirala. Pismo se nastavilo s još jednim nevjerojatnim detaljem.

"Prije mnogo godina čak su me i fotografirali u njoj za časopis Hello! Nadam se da ćeš je nositi na puno božićnih zabava i zabaviti se u njoj jednako kao i ja. Sve najbolje, Ann."

Solène je bila oduševljena.

- Ann, moram te vidjeti u ovoj haljini! Moram vidjeti te slike iz časopisa Hello, ali i hvala ti jer je haljina zapanjujuća - dodala je.

Internet se udružio u potrazi za Ann

Nakon objave videa, korisnici TikToka pohrlili su u komentare sa samo jednim zahtjevom - pronaći Ann i njezine fotografije.

"Prestani, ovo je preslatko, molim te javi joj se i pitaj za slike!", napisao je jedan korisnik.

"Trebamo drugi dio s Ann u časopisu Hello! Internet, odradi svoje", dodao je drugi.

I sama Solène se složila: "Moram vidjeti Ann u časopisu Hello". Drugi su Annino pismo opisali kao "slatko" i "dirljivo", a nisu štedjeli ni komplimente na račun toga kako haljina pristaje novoj vlasnici, ističući da je "kao stvorena za nju".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Vatrena Njemica Yvonne: U moje grudi zure i muškarci i žene. One su sjajna investicija!
BIVŠA BANKARICA

FOTO Vatrena Njemica Yvonne: U moje grudi zure i muškarci i žene. One su sjajna investicija!

Yvonne Bar jedna je od najpopularnijih njemačkih influencerica. Na Instagramu je prati više od tri milijuna ljudi, svakodnevno tamo dijeli izazovne fotografije... Prije nego što je postala influencerica i manekenka radila je kao investicijska bankarica. Ali taj posao nije bio za nju, nije mogla svaki dan osam sati provoditi u uredima... Pa sad putuje svijetom, odlazi na operacije, posebno je ponosna na svoje bujne grudi... 'U njih jednako zure žene i muškarci', poručila je nedavno
FOTO Ovo je najjeftiniji stan! 30.000 eura, a 200 m od mora u Crikvenici. Ali ima problem...
ŠTO VI MISLITE?

FOTO Ovo je najjeftiniji stan! 30.000 eura, a 200 m od mora u Crikvenici. Ali ima problem...

Stanovi manje kvadrature sve su poželjniji na hrvatskom tržištu nekretnina, ponajprije zbog promjena u životnim navikama, porasta cijena stanovanja i sve većeg interesa za urbanim načinom života...
Senada trenira Kardashianku i 'kraljica je guza': Evo kako do Kimine čvrste i bujne pozadine
FOTO: ČVRSTA KAO KAMEN

Senada trenira Kardashianku i 'kraljica je guza': Evo kako do Kimine čvrste i bujne pozadine

Senada Greca danas je jedno od najprepoznatljivijih imena u svijetu fitnessa i wellnessa. Iako je u široj javnosti najpoznatija kao osobna trenerica Kim Kardashian, njezina priča i pristup daleko nadilaze celebrity svijet...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025