Kupila haljinu na Vintedu pa se šokirala zbog poruke koju je našla u paketu: Tražim tu ženu!

Solène iz Londona, korisnica popularne platforme Vinted, podijelila je na TikToku svoje nevjerojatno iskustvo koje je ubrzo postalo viralno. Kako prenosi Mirror, u paketu s haljinom koju je kupila dočekalo ju je rukom pisano pismo bivše vlasnice koje ju je dirnulo do suza.

Solène, koja objavljuje pod korisničkim imenom @solene_rose, pohvalila se novom crvenom haljinom s potpisom dizajnerice Karen Millen, no prava zvijezda videa bila je poruka koja je stigla uz nju.

Riječ je o elegantnoj, dugačkoj haljini koja seže do poda, ima otvorena leđa i u potpunosti je prekrivena crvenim šljokicama i aplikacijama. Ipak, kada je Solène otvorila paket, iznenadila se pronašavši pismo koje joj je ostavila prodavačica po imenu Ann.

- Ljudi, dvije stvari. Pogledajte ovu haljinu koju sam upecala na Vintedu, ali drugo i važnije, pogledajte poruku koju sam dobila. Ne mogu doći k sebi - rekla je Solène u videu.

POGLEDAJTE VIDEO:

U dirljivoj poruci, Ann je otkrila osobnu povijest vezanu za odjevni predmet.

"Nadam se da ćeš uživati noseći moju haljinu. Bila mi je jedna od najdražih, ali sada sam prestara i predebela za tako uzak kroj", napisala je Ann, na što je Solène odmah reagirala. Pismo se nastavilo s još jednim nevjerojatnim detaljem.

"Prije mnogo godina čak su me i fotografirali u njoj za časopis Hello! Nadam se da ćeš je nositi na puno božićnih zabava i zabaviti se u njoj jednako kao i ja. Sve najbolje, Ann."

Solène je bila oduševljena.

- Ann, moram te vidjeti u ovoj haljini! Moram vidjeti te slike iz časopisa Hello, ali i hvala ti jer je haljina zapanjujuća - dodala je.

Internet se udružio u potrazi za Ann

Nakon objave videa, korisnici TikToka pohrlili su u komentare sa samo jednim zahtjevom - pronaći Ann i njezine fotografije.

"Prestani, ovo je preslatko, molim te javi joj se i pitaj za slike!", napisao je jedan korisnik.

"Trebamo drugi dio s Ann u časopisu Hello! Internet, odradi svoje", dodao je drugi.

I sama Solène se složila: "Moram vidjeti Ann u časopisu Hello". Drugi su Annino pismo opisali kao "slatko" i "dirljivo", a nisu štedjeli ni komplimente na račun toga kako haljina pristaje novoj vlasnici, ističući da je "kao stvorena za nju".