Kupili dom iz snova, uskoro su počeli primati sablasna pisma...

Bračni par kupio je kuću iz snova u Westfieldu u New Jerseyju 2014. godine. Kuća na adresi 657 Bulevaru imala je šest spavaćih soba, a Maria i Derek Broaddus nisu mogli dočekati da u nju usele zajedno sa svojom djecom.

Prvo su ju odlučili preurediti i doveli su brojne majstore kako bi ju prilagodili svojim potrebama. Tada su se počele događati čudne stvari. Zbog toga peteročlana obitelj nikada nije uspjela uživati u kući koju su platiti 1,3 milijuna dolara.

Derek je jedne večeri ostao nakon što su majstori otišli i sam krenuo raditi na kući. Tada je primijetio pismo u sandučiću. Na omotnici je pisalo samo "Novom vlasniku", a unutra je bilo natipkano pismo.

- Dragi susjedi na 657 Bulevaru, dobrodošli. Ova adresa je već desetljećima predmet promatranja moje obitelji. Moj djed ju je gledao u 1920-ima, a otac u 1960-ima. Sada je došlo i moje vrijeme. Znate li povijest ove kuće? Znate li što leži unutar zidova 657 Bulevara? Zašto ste vi ovdje? Saznat ću - pisalo je u jezivom pismu.

