KVIZ Da vas vidimo, majstorice i majstori. Prepoznajte ove glavne gradove s fotografija!

Pripremili smo za vas novi kviz/galeriju. Prvo vam dajemo kolaž fotku prizora iz nekog glavnog svjetskog grada, na vama je da ga prepoznate, na idućoj fotki vas čeka odgovor, i tako dalje... Mislite da ih možete sve ispravno prepoznati? Odigrajte kviz, testirajte znanje i zabavite se....
Krenimo lagano. Tu su i zastave da vam pomognu. Koji je ovo glavni grad?
| Foto: Canva
Krenimo lagano. Tu su i zastave da vam pomognu. Koji je ovo glavni grad? |
Foto: Canva
Krenimo lagano. Tu su i zastave da vam pomognu. Koji je ovo glavni grad?
| Foto: Canva
Bio je to Madrid, glavni grad Španjolske...
| Foto: Canva
Koji je ovo glavni grad?
| Foto: Canva
Bio je to Pariz, glavni grad Francuske...
| Foto: Canva
Koji je ovo glavni grad?
| Foto: Canva
Bila je to Moskva, glavni grad Rusije...
| Foto: Canva
Koji je ovo glavni grad?
| Foto: Canva
Bio je to Lisabon, glavni grad Portugala...
| Foto: Canva
Gdje se to nalazimo?
| Foto: Canva
Bio je to Tokio, glavni grad Japana...
| Foto: Canva
A ovo je... (Možda vam komad zastave koji viri pomogne...)
| Foto: Canva
Bio je to Mexico City, glavni grad Meksika...
| Foto: Canva
A ovo je...
| Foto: Canva
Bio je to Reykjavik, glavni grad Islanda...
| Foto: Canva
Gdje smo to sad?
| Foto: Canva
Bila je to Havana, glavni grad Kube
| Foto: Canva
A ovo je...
| Foto: Canva
Bio je to Stockholm, glavni grad Švedske...
| Foto: Canva
A gdje smo sad?
| Foto: Canva
Bila je to Atena, glavni grad Grčke...
| Foto: Canva
A ovo je...
| Foto: Canva
Bila je to Astana, glavni grad Kazahstana...
| Foto: Canva
Gdje smo to sad?
| Foto: Canva
Bio je to Abu Dhabi, glavni grad UAE-a...
| Foto: Canva