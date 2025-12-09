VIDEO Panika na božićnom sajmu! Došao medo, gostio bi se

Crni medvjed upao je na rutu božićne parade u saveznoj državi Tennessee i postao glavna atrakcija pred mnoštvom promatrača. Medvjed se iznenada pojavio u petak na 50. godišnjoj božićnoj paradi u Gatlinburgu, prenosi New York Times.

Videozapisi objavljeni na društvenim mrežama prikazuju zapanjene promatrače kako izvlače svoje mobitele dok je sisavac pretvarao očišćenu cestu u svoju pistu, ukrašenu blagdanskim svjetlima. Gomila uz cestu, koja je bila prazna osim zalutalog medvjeda, čula se kako viče dok je životinja mirno odšetala na parkiralište. “Čekamo božićnu paradu i pojavio se medvjed!!!” objavio je jedan uzbuđeni korisnik. No nisu se svi gledatelji zabavili zbog medvjeda “Djeda Pandže”.

Tennesseejeva agencija za zaštitu divljih životinja rekla je za WVLT da je medvjed snimljen kamerom možda naviknut na kontakt s ljudima te bi ga se moglo morati uspavati ako ljude počne doživljavati kao izvor hrane.

“U nekom će trenutku taj medvjed doći u fizički kontakt s čovjekom i vjerojatno će ga se morati uspavati zbog njegovih postupaka, stoga nam pomozite da medvjede zadržimo divljima, da ih održimo na životu i da ih možemo uživati gledati u blizini ljudi, a da ne pokazuju naviknutost na ljude - što upravo ovdje vidite,” rekao je za medije Matt Cameron, predstavnik agencije.

Medvjedi obično bježe od ljudi, umjesto da traže njihovu pažnju i naklonost poput pasa ili mačaka, rekao je Cameron. Zvijezda crni medvjed kasnije je viđen kako kopa po kantama za smeće, izvijestio je WVLT. Grad je ponovno uložio u kante i kontejnere otporne na medvjede te je potaknuo stanovnike da ih pravilno koriste kako bi se medvjede držalo podalje od grada.

Gatlinburg je poznat kao ulaz u Nacionalni park Great Smoky Mountains, golemo područje divljine u kojem živi otprilike 1.500 medvjeda, prema podacima grada.