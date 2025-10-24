KVIZ Imamo novi izazov za vas: Tko može prepoznati sve ove zastave? Neće vam biti lako...

Pripremili smo za vas novi kviz/galeriju. Na prvoj fotki čeka vas zastava neke države, na vama je da je prepoznate, na idućoj fotki je odgovor, i tako dalje... Mislite da ih možete sve ispravno prepoznati? Neće biti lagano! Odigrajte kviz, testirajte znanje i zabavite se...
Za početak, jedno lakše pitanje. Čija je ovo zastava?
Za početak, jedno lakše pitanje. Čija je ovo zastava?
Za početak, jedno lakše pitanje. Čija je ovo zastava?
Bila je to zastava Portugala...
A ovo je zastava...
Bila je to zastava Pakistana...
Znate li čija je ovo zastava?
Bila je to zastava Sjeverne Koreje...
Malo pomoći, ovo je zastava jedne afričke države. Koje?
Bila je to zastava države Lesoto...
I dalje smo u Africi. Ovo je zastava...
Bila je to zastava Kenije...
A ovo je zastava...
To je bila zastava Haitija...
Čija je ovo zastava?
Bila je to zastava Gruzije...
A ovo je zastava...
Bila je to zastava Angole...
Ovo je zastava...
Bila je to zastava San Marina...
Znate li čija je ovo zastava?
To je bila zastava Urugvaja...
Znate li kojoj državi pripada ova zastava?
To je bila zastava Bahama...
A ovo je zastava...
To je bila zastava Slovačke...
A čija je ovo zastava?
To je bila zastava Azerbajdžana...
A ovo je zastava...
To je bila zastava Šri Lanke
A čija je ovo zastava?
To je bila zastava Bugarske...
A ovo je zastava...
To je bila zastava Liberije...
Znate li čija je ovo zastava?
To je bila zastava Senegala...
A ova?
To je bila zastava Gvajane...
Čija je ovo zastava?
To je bila zastava Ugande...
A ovo je zastava...
To je bila zastava Omana...
A ova?
To je bila zastava Tajlanda...
Čija je ovo zastava?
To je bila zastava Madagaskara...
A ovo?
To je bila zastava Somalije...
Ćija je ovo zastava?
To je bila zastava Mauritanije...
A ovo je zastava...
To je bila zastava Etiopije...
Još smo u Africi. Ovo je zastava...
To je bila zastava Južnoafričke Republike...
A ovo je zastava...
To je bila zastava Mongolije...
Čija je ovo zastava?
To je bila zastava Saudijske Arabije...
Za kraj, ovo je zastava...
To je bila zastava Paname...
