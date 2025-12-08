KVIZ Možete li prepoznati ove države samo po obliku njihova teritorija? Izazov je spreman...

Pripremili smo za vas novi kviz/galeriju. Na prvoj fotki vam nudimo oblik teritorija neke države, na vama je da je prepoznate, na idućoj vas čeka odgovor, i tako dalje... Mislite da ih možete sve ispravno prepoznati? Odigrajte kviz, testirajte znanje i zabavite se...
Možete li prepoznati koja je ovo država po obliku njezina teritorija?
| Foto: Canva
Možete li prepoznati koja je ovo država po obliku njezina teritorija? |
Foto: Canva
Možete li prepoznati koja je ovo država po obliku njezina teritorija?
| Foto: Canva
Bila je to Nizozemska...
| Foto: Canva
A ovo je...
| Foto: Canva
Bio je to Island...
| Foto: Canva
Možete li prepoznati ovu državu po obliku njezina teritorija?
| Foto: Canva
Bila je to Njemačka...
| Foto: Canva
Ovu sigurno znate...
| Foto: Canva
Naravno, bila je to Italija...
| Foto: Canva
A ovo je...
| Foto: Canva
Bila je to Švedska...
| Foto: Canva
A koja je ovo država?
| Foto: Canva
Bila je to Španjolska...
| Foto: Canva
A ovo je...
| Foto: Canva
Bio je to Monako...
| Foto: Canva
Možete li prepoznati koja je ovo država po obliku njezina teritorija?
| Foto: Canva
Bio je to Portugal...
| Foto: Canva
A možete li prepoznati koja je ovo država po obliku njezina teritorija?
| Foto: Canva
Bio je to Čile...
| Foto: Canva
A ovo je...
| Foto: Canva
Bio je to Meksiko...
| Foto: Canva
Idemo do Azije. Možete li prepoznati koja je ovo država po obliku njezina teritorija?
| Foto: Canva
Bio je to Japan...
| Foto: Canva
Od Azije do Afrike. Ovo je...
| Foto: Canva
Bio je to Senegal...
| Foto: Canva
Sad smo u Europi. Ovo je...
| Foto: Canva
Bila je to Finska...
| Foto: Canva
I za kraj, povratak u Aziju. Možete li prepoznati koja je ovo država po obliku njezina teritorija?
| Foto: Canva
Bila je to Mongolija...
| Foto: Canva