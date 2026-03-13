KVIZ Novi izazov je spreman! Tko može prepoznati sve ove zastave? Neće vam biti lako...

Pripremili smo za vas novi kviz/galeriju. Na prvoj fotki je zastava neke države, na vama je da je prepoznate, na idućoj fotki je odgovor, i tako dalje... Mislite da ih možete sve ispravno prepoznati? Odigrajte kviz, testirajte znanje i zabavite se...
Znate li kojoj državi pripada ova zastava?
| Foto: Canva
Znate li kojoj državi pripada ova zastava? |
Foto: Canva
Znate li kojoj državi pripada ova zastava?
| Foto: Canva
To je bila zastava Butana...
| Foto: Canva
A ovo je zastava...
| Foto: Canva
To je bila zastava Bugarske
| Foto: Canva
A ovo je...
| Foto: Canva
To je bila zastava Islanda
| Foto: Canva
A ovo je zastava...
| Foto: Canva
Bila je to zastava Zambije
| Foto: Canva
Ovo je zastava koje države?
| Foto: Canva
To je bila zastava Hondurasa...
| Foto: Canva
A ovo je zastava...
| Foto: Canva
To je bila zastava Estonije...
| Foto: Canva
Znate li čija je ovo zastava?
| Foto: Canva
To je bila zastava Surinama...
| Foto: Canva
A znate li čija je ovo zastava?
| Foto: Canva
To je bila zastava države Papua Nova Gvineja
| Foto: Canva
A ovo je zastava...
| Foto: Canva
To je bila zastava države Togo...
| Foto: Canva
Znate li čija je ovo zastava?
| Foto: Canva
To je bila zastava Turkmenistana...
| Foto: Canva
A ovo je zastava...
| Foto: Canva
To je bila zastava Malezije...
| Foto: Canva
A čija je ovo zastava?
| Foto: Canva
To je bila zastava Angole...
| Foto: Canva
A čija je ovo zastava?
| Foto: Canva
To je bila zastava Ugande
| Foto: Canva
A ovo je zastava..
| Foto: Canva
To je bila zastava Bahama...
| Foto: Canva
A čija bi ovo bila zastava?
| Foto: Canva
To je bila zastava Vijetnama
| Foto: Canva
Ostajemo u Aziji. Ovo je zastava...
| Foto: Canva
To je bila zastava Filipina
| Foto: Canva
Idemo malo do Afrike. Čija je ovo zastava?
| Foto: Canva
To je bila zastava Nigerije
| Foto: Canva