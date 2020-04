Kvizaško ludilo u online svijetu: 'Guglanje nam je ispod časti...'

Što je ukriženo na prometnom znaku koji označava restoran?, U kojoj je valuti Juda naplatio Isusovu izdaju?, U koju su se državu 1994. uputili glupi Harry i još gluplji Lloyd, ne bi li gospođi 'Samsonite' vratili njenu aktovku?, ako znate odgovore na ova pitanja i znate gubiti, savršeni ste kandidat za okušati se u popularnim pub kvizevima.

Pub kvizevi? Pa kako u pubu, kad ne smijemo u kafiće?

E, tu vas čekamo da vam predstavimo kvizaško ludilo koje se, poput mnogih drugih vrsta javne zabave, iz pubova prebacilo na internet. I to je njihova #malapobjeda.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL Priču nam nose Ivan Livančić (26), student farmacije i kreator kvizeva te Sanja Srdić Jungić (32), voditeljica knjižarskog lanca Hoću knjigu i strastvena igračica Harry Potter kvizeva.

I dok se Sanja ne smatra nekom facom u pub kviz svijetu i nije skromna samo kada se radi o pitanjima o svijetu Harryja Pottera jer je u toj domeni profesionalka, Ivan je u svijetu kvizaštva već jedan od 'velikih dečki'.

- Ja i moj prijatelj Sven Šiljak smo iz hobija ušli u svijet kvizaštva prije 5-6 godina i od tada konstantno sudjelujemo u kreiranju i igranju pub kvizova diljem Zagreba i okolice gdje smo 'kvizaško ime' stekli u ekipi Njemački Landrasi s kojom smo imali zapažene uspjehe na državnoj razini - pohvalio nam se Ivan, ali ima i zašto.

Osim pub kvizova i on i Sven osvajali su novce i na TV kvizovima (Potjeri i Šifri), a Ivanu je želja jednom zaigrati Milijunaš da i on, kako kaže, osjeti koliko je vruća ta stolica preko Tarika.

Sanja se tek planira baciti u organiziranje kviza u vlastitoj firmi, točnije spojit će ugodno s korisnim, još točnije - posao s hobijem.

- Svakog četvrtka nas se desetak natječe u znanju o Harryju Potteru, i to online, preko Zooma. Ja ću konkretno održati Harry Potter kviz na Facebooku 'Hoću knjigu' u sklopu našeg programa 'Knjiga je mrak' u četvrtak oko 20 sati. Neće nažalost biti nagrada i ocjenjivanja odgovora, no bit će to dobar uvid u Harry Potter kvizove za one koji dosad u njima nisu uspjeli sudjelovati jer je uvijek jako velika navala - poručila je Sanja svim zainteresiranima.

Ivanu i Svenu, ideja je pala na pamet čim su ostali zatvoreni u karanteni. Na početku su kreirali kvizove na Kahootu (online platformi za učenje) i vidjeli da je ljudima to jako zanimljivo. Ubrzo su shvatili je njihov poduhvat 'pun pogodak' i da ljudi žele kvizove i u svom domu. Kvizove su napravili identično kako ih rade u pubovima jer to je ono što ljudi žele, trebalo je samo smisliti način kako to najvjerodostojnije napraviti. Zato rade live kvizove u kojima ekipe komuniciraju preko Messengera, Whatsappa, Skypea i mnogih drugih servisa gdje su omogućeni konferencijske razgovore.

- Naime, svaki drugi-treći dan kreiramo kvizove (što pojedinačne, što ekipne) koje emitiramo uživo na platformi zvanoj Twitch, a umjesto klasičnih obrazaca koji postoje na pub kvizu, uveli smo online google obrasce. Takav način zabave su prepoznali i naši dragi pratitelji koji su nam omogućili da srušimo rekord po broju ekipa na jednom kvizu koji sada iznosi 272 ekipe. Od prvog kviza do danas imamo prosjek od 220 ekipa na ekipnom odnosno 300-tinjak na pojedinačnom kvizu. Volio bih istaknuti da i naša lovkinja Morana aktivno sudjeluje. Također, napravili smo i prvi sportski kviz na kojem je sudjelovalo 150 ekipa - ponosno nam priča Ivan te dodaje kako je sretan što su njihov naporan rad prepoznali i njihovi partneri koji nagrađuju najsretnije natjecatelje.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL Na pitanje o mogućim tehničkim zaprekama, oboje se slažu da je to svakako nedovoljna brzina interneta na našim lokacijama. Sanja kao problem spominje i ocjenjivanje kvizova.

- Kada normalno radimo kviz, onda imam ekipu od 3-5 ljudi koji svaki krug od timova uzimaju njihove odgovore i ocjenjuju ih kako bismo na kraju kviza dobili tri najbolje ekipe. Ovdje to nije slučaj jer bi sve skupa predugo trajalo pa nakon što završimo kviz uglavnom sami sebi ocjenjujemo odgovore, u dobroj vjeri da nitko od nas nije ništa smuljao - smije se Sanja.

Zanimalo me je i otkud im inspiracija za sastavljanje pitanja te kako teče proces osmišljavanja kviza. Znala sam da tu ima puno posla, no ne i da postoji toliko 'upitnika' o kojima treba brinuti.

- U našim glavama postoji svojevrsni filter 'može li ovo postati kviz pitanje?' kroz koji prođe svaka informacija koju čujemo. I onda kad ta informacija zadovolji taj uvjet dolazi onaj teži, umjetnički dio oblikovanja pitanja da igračima bude što zanimljivije, zabavnije, a nekad i humoristično. Jako vodimo brigu o tome. Dakle, naš mozak je s vremenom istreniran da sve podatke koje čujemo pretvaramo u potencijalna pitanja koja uklapamo u kvizove. Naravno, većinu pitanja kreiramo tako da proučavamo mnoštva literatura koje su nam dostupne, ponekad to bude sustavno proučavanje ciljane teme, a nekad samo na preskokce čitamo sve što stignemo. U principu to je i najteži dio posla jer kad već nađete dovoljno zanimljiv podatak, teško je procjeniti da li je on velika nepoznanica, a još teže je oblikovati pitanje kako bi ljudima bilo zanimljivo. U karanteni doslovno provodimo svo vrijeme kreirajući pitanja za kvizove i vidimo da ljudi cijene naš trud što nam znatno olakšava stvar - detaljno nam je opisao jedan kvizaški misaoni proces naš sugovornik Ivan.

Sanja radi kvizove koji su tematski, što osmišljavanje pitanja čini težim jer se najzanimljivije stvari 'ispucaju' na početku.

- Teško je nakon nekoliko provedenih kvizova smisliti drugačija pitanja, stoga ja uvijek imam pomoć u obliku prijatelja i također ogromnih obožavatelja Harryja Pottera – Ivana Maričića i Barbare Spasović - kazala nam je Sanja.

Ivan, pak, priznaje da nije 'specijalist' za određenu temu, ali da mu definitivno bolje leže geografija, kemija i sport dok je njegov partner Sven stručnjak za sve domaće, sport, ali i film i glazbu. Sanji bi 'evenutalno legao' još samo kviz u Igri prijestolja.

- Sa svojim sam timom dvaput sudjelovala na kvizu ove tematike; jednom smo bili drugi, a drugi put prvi, tako da sam zadovoljna našim znanjem, što zapravo ne bi trebalo čuditi jer smo svi sudjelovali u samom snimanju serije. Također bih izdvojila i moment kada smo sudjelovali na prvom takvom kvizu, a kada je organizator dogovorio i posebnog gosta putem Skypea – samog autora ovog serijala, Georgea R.R. Martina. Bilo je to zaista iskustvo za pamćenje - pohvalila se Sanja.

'Kvizašima je ispod časti guglati odgovore'

Ja (autorica članka) ne igram kvizove, a najbliže što sam došla toj vrsti zabave je rješavanje križaljki. Čak je i meni glupo, iako me nitko ne gleda, pogledati u rješenja kad zapnem. Zanimalo me je koliko je kvizašima sveto samo igranje, bez gledanja 'u rješenja'.

- U online okruženju – nikako ne možemo provjeriti gugla li netko. Igramo na povjerenje. Međutim, mislim da je kvizašima apsolutno ispod časti guglati odgovore. To nije poanta ovakvih kvizova, pa čak ni kada su bogate nagrade u pitanju. Varanje uvijek ostavlja gorak okus - poručila nam je Sanja.

Ivan se nagledao i varanja, a što se guglanja tiče, kaže, tu se igra nažalost ne može puno kontrolirati. Ipak, upozorili su svoje pratitelje da to ne rade nakon što su shvatili da ih ima...

Ivan je, samo za čitatelje 24sata, smislio desetak pitanja, okušajte se u njegovom kvizu! Nema nagrada, ali vjerojatno ti je toliko dosadno da ćeš i bez ovog nagovaranja sudjelovati!

TRIVIA KVIZ

(rješenja su na dnu kviza)

1. Prema čijem je romanu nazvan dokumentarni serijal o Vatrenima u Rusiji 2018., koji se ponedjeljkom prikazuje na HRT-u?

A: Ljermontovljevom

B: Čehovljevom

C: Tolstojevom

D: Dostojevskovom

2. Što je ukriženo na prometnom znaku koji označava restoran?

A: žlica i vilica

B: vilica i nož

C: nož i žlica

D: dvije vilice

3. U kojoj je valuti Juda naplatio Isusovu izdaju?

A: Zlatnicima

B: Srebrnjacima

C: Dukatima

D: Talentima

4. Tko se ne može pohvaliti da je zaigrao u finalu svjetskog prvenstva?

A: Strinić

B: Kramarić

C: Pjaca

D: Kovačić

5. Za one koji malo češće prate kladionicu ovo pitanje neće biti problem. U kojem se češkom gradu nalazi središte tvornice oružja naziva Zbrojovka?

A: Pardubice

B: Olomuc

C: Ostrava

D. Brno

6. U koju su se državu 1994. uputili glupi Harry i još gluplji Lloyd, ne bi li gospođi "Samsonite"

vratili njenu aktovku?

A: Colorado

B: Floridu

C: Nevadu

D: Kansas

7. Izbacite uljeza među Ibricinim „pratećim vokalima“!

A: Oskar

B: Arčibald

C: Astro

D: Vagabondo

8. Koji od ovih filmova koje je režirao Clint Eastwood nije osvojio niti jednog Oscara?

a. Mostovi okruga Madison

b. Mistična rijeka

c. Pisma s Iwo Jime

d. Snajperist

9. Ako je cijena nekog artikla bila 300kn. Nakon toga je mjesec dana bio 30% jeftiniji, da bi mu opet cijena porasla 30%. Koliko artikl košta nakon svih promjena?

a. 250kn

b. 273kn

c. 300kn

d. 320kn

10. Tko je od navedenih najpopularnija osoba sudeći prema broju followera na Instagramu?

a. Ariana Grande

b. Cristiano Ronaldo

c. Dwayne Johnson

d. Selena Gomez

Rješenja (1-10), napisana naopako, da ne možete samo tako proviriti u njih: oplɐuoɹ ouɐᴉʇsᴉɹƆ 'uʞ Ɛㄥᄅ 'uosᴉpɐW ɐƃnɹʞo ᴉʌoʇsoW 'oɹʇs∀ 'opɐɹoloƆ 'ouɹq 'ɔᴉɔɐʌoʞ 'ᴉɔɐɾuɹqǝɹS 'ɐɔᴉlᴉʌ ᴉ ɐɔᴉlZ 'ʌoʇuoɯɹǝɾ˥.