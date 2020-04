Ona čita cajke kao poeziju: Kao paparazzo moju guzu snimaš...

Zašto svake noći mene cimaš, siso lažljiva, kao paparazzo moju guzu snimaš, gde ti je ženica? Mog'o si da imaš sveticu i bolju, aha, aha, pa da onda dam ti telo, dušu svoju, aha, aha... ovo možda zvuči kao tekst jedne cajke, a možda upravo zato što to je cajka. Ali ne bilo kakva, već iz usta poetski nastrojene Nine Skočak (22) iz Zagreba, inače studentice politologije i novinarstva na Fakultetu političkih znanosti.

Ta je cura jedna u moru ljudi koji nas, u ovo doba pandemije, zabavljaju na Instagramu, i nekako je uspjela svojim talentom i humorom stići do više od 13.000 pratitelja, što je njezina #malapobjeda. Ova 'kraljica' čita narodnjake kao poeziju, a 'šlag na tortu' u svojim videima dodaje odjevena u vintage odjeću, s pin-up frizurom iz nekih prošlih vremena. Njezine recitacije objedinjene su na Instagram profilu 'Turbofolk poezija', a nama je, među ostalim, poručila kako ne želi da neki misle da ismijava ljude koji slušaju narodnjake.

- Primarno ovo radim zato što smatram da je smiješno i zabavlja ljude, nije mi cilj nikoga ismijavati niti uvrijediti. Tekstovi cajki su takvi kakvi jesu, najčešće iznimno nekvalitetni i apsurdni. Ja te tekstove samo stavljam u malo drugačiji kontekst bez ikakvih komentara, a na drugima je da o tekstovima dalje prosuđuju. Inače i sama slušam cajke (ne isključivo to), izlazim van u takve klubove i zabavljam se uz takvu glazbu, ali sam svjesna tih tekstova i tog apsurda. Nekada mi stvarno bude neugodno pjevati neke pjesme, a mislim da mnogi ljudi uopće ne doživljavaju tekst. Ti tekstovi se upakiraju u jako zarazan ritam, najskuplje spotove s privlačnim ljudima tako da da često nitko ne stane i razmisli, bože pa o čemu pjesma zapravo govori, je li to nešto što bih pjevao ispred svojih roditelja ili obitelji - kazala nam je.

S 'trolerima' nema problema, neumjesnih komentara je na njenom profilu očigledno puno manje nego pozitivnih.

- Većinom mi se javljaju ljudi s jako lijepim i pristojnim komentarima podrške. Dobila sam i jednu ponudu za udaju, ali to mi je jako simpatično. Tko zna možda stvarno i nađem muža na ovakav način - našalila se.

Priznaje da sluša sve od glazbe, od Vivaldija do Šabana te da u budućnosti planira poetski interpretirati i strane pjesme. Na moj upit hoće li možda u skorijoj budućnosti 'obraditi' i Thompsona, nije odgovorila, no diplomatski (ne studira bezveze politologiju) je odgovorila kako 'ima veliki popis pjesama za idućih pola godine na kojoj se nalaze razne pjesme, pa i one hrvatske'.

Na ideju za recitaciju cajki odlučila se nakon što je nešto slično vidjela u jednom balkanskom showu, prvo je snimku poslala prijateljici koja se, naravno oduševila izvedbom i nagovorila je da se 'prebaci' na javni profil, da osim užeg kruga njenog društva, uveseljava i ostatak naroda. Ostalo je povijest.



Ovako to kod nje izgleda 'behind the scenes'...

- Sve radim sama. I inače se oblačim i šminkam u retro stilu pa mi za to ne treba nikakva pomoć niti ideje. Prvo odlučim koju ću pjesmu izvesti, nakon toga se našminkam i napravim frizuru kako bi i inače napravila za svakodnevne obaveze, onda otvorim svoj ormar i razmišljam što bih mogla uzeti kao rekvizit. Sve to nastane dosta spontano. Sama se snimam, doslovno koristim sva moguća sredstva koja nađem u stanu da mi drže mobitel. Najčešće svaku pjesmu ponovim desetak puta, dok ne izvedem baš onako kako bih htjela. Sve skupa sa šminkom, snimanjem i objavljivanjem to traje nekih 2 sata - prepričala nam je kako kod nje teku pripreme.

A ovo je finalni proizvod!

'Kad me već akademija nije htjela, barem me Instagram prigrlio'

Inače, Nina bi za sebe rekla da je velika štreberica, a osim što studira, inače radi i kao spikerica za reklame na radiju i povremeno posuđuje glas za razne projekte. Uz to, pleše balet i suvremeni ples u slobodno vrijeme. Jako dugo se bavila glumom i išla je u ZKM na dramsku, a nakon srednje je probala i na prijemni za glumu, ali nije upala. Tada se, kako nam kaže, jako puno bavila poezijom i monolozima. U budućnosti još ne zna čime bi se točno bavila, ali definitivno planira na doktorat ubrzo nakon faksa.

- Sve dok ne završim fakultet, prioritet mi je definitivno i isključivo fakultet. To gledam na način da sva ta popularnost može preko noći otići ili stati u jednom trenutku, a obrazovanje koje sad steknem mi ostaje zauvijek. Neka ovo za sad bude nešto što radim ovako sa strane i ne razmišljam baš previše u kojem smjeru u budućnosti to može otići. Sve dok ja uživam dok to ovako radim i dok se ne opterećujem previše mislim da je to dobar put. Let it flow - odraslo, ali odgovorno će ova, tek 22-godišnjakinja.

- Što se tiče mog izražavanja, imam taj prirodni dar da imam dosta duboku boju glasa za ženu što je jako pogodno za rad s glasom. Gluma mi je prva ljubav od koje sam privremeno bila odustala, ali opet se sve više vidim u tim nekim vodama. Kad me već akademija nije htjela, barem me Instagram prigrlio - nasmijala nas je duhovitom opaskom.

Samački život u izolaciji: Nitko mi nema držati mobitel dok se snimam

- Živim sama, tako da izolaciju provodim sama. Nitko mi ne pomaže kod snimanja jer doslovno nema tko, iako bi mi nekad stvarno dobro došla pomoć pri držanju mobitela (smijeh). Svaki dan imam online satove plesa tako da puno treniram, učim za faks i snimam turbofolk poeziju. To me spašava u ovo vrijeme. Sredim se za snimanje videa i odmah se osjećam toliko bolje. Ne mogu po cijele dane sjediti doma u pidžami i kućnoj robi, čim se našminkam i sredim doslovno osjećam se kao u drugoj galaksiji i puno sam produktivnija - Ninin je 'recept' za karantenu.

- Čim ovo sve završi snimam posvuda osim u svom stanu. Snimala sam doslovno u svakom kutu stana, ne znam više gdje mogu snimati u stanu da se ne ponavljam previše puta tako da čim ćemo moći normalno ići van, snimam svugdje i tražim kandidate za duete - dala nam je i malu ekskluzivu.

Ako ste ranije nabasali na Instagram profil ove uglađene mlade dame, mogli ste primijetiti da ispod svake snimke obavezno navede i koja je pjesma koju recitira te označi izvođača. Nas je zanimalo je li tko od njih reagirao. A zanima i Ninu.

- Nisam sigurna jesu li oduševljeni ili to doživljavaju kao neku uvredu (smijeh). Direktno mi se javila Sexy Sandra da se oduševila mojom izvedbom njene pjesme 'Siso lažljiva' te Maus Maki i Connect. Oni su to i podijelili na svojim profilima što mi je baš slatko - za kraj će naša sugovornica.

'Küss die hand', milostiva Nina, razvukla si nam osmijeh od uha do uha!

