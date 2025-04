Legenda o čudovištu iz Loch Nessa još živi: 'Vidjeli smo to stvorenje. Gibalo se jako čudno'

Ručali smo u obližnjem restoranu, a zatim krenuli u šetnju obalom. Fotografirala sam muža i našu kćer koje je tad imala pet godina. Tad sam, na oko 200 metara od obale, ugledala neko stvorenje. Kretalo se ravnomjerno, s lijeva na desno, neprestano se okretalo i vrtjelo tijelo.. Stalno je radilo istu stvar.. Nisam vidjela glavu, ispričala je za Daily Star Chie Kelly (51), prevoditeljica japanskog podrijetla koja tvrdi da je sa svojom obitelji 2018. godine imala bliski susret s legendarnim čudovištem iz Loch Nessa.

- Gibalo se neobično po površini. Nismo čuli nikakav zvuk, ali pojavili su se čudni oblici ispod površine. Voda je bila tamna, pa nisam mogla razaznati boje niti točno procijeniti veličinu - dodala je Kelly.

Nakon nekoliko minuta, stvorenje je jednostavno nestalo. Kaže kako u početku nije htjela podijeliti fotografije ni ispričati svoju priču jer se bojala ismijavanja.

No jedan od najpoznatijih "lovaca na Nessieja“, Steve Feltham, vjeruje njezinoj priči. Tamo 2024. godine tražio je da se opet pokrene veliko istraživanje jezera...

- Sreo sam Kellyjeve dvaput. Iskreno vjerujem da govore istinu. Nema sumnje da su oni ozbiljni svjedoci. To su upravo onakve fotografije koje pokušavam snimiti već trideset godina. Rijetko je vidjeti nešto tako jasno na površini vode. One su potvrda za sve one ljude koji vjeruju da se u jezeru Loch Ness nalazi nešto neobjašnjivo. Doista su izvanredne. Proučavao sam ih i još uvijek ne znam o čemu se radi. Uvjerio sam obitelj Kelly da su te fotografije toliko važne da ih treba podijeliti s javnošću. One zaslužuju daljnje istraživanje. To nije plutajuće drvo – to je živo biće u pokretu i nešto potpuno neobjašnjivo -izjavio je Feltham za Daily Mail nedavno.

Tijekom 20. stoljeća organizirane su brojne ekspedicije i znanstvena istraživanja, uključujući i sonar-misije, podvodne kamere i čak satelitsko nadgledanje, no nikada nije pronađen konkretan dokaz o postojanju čudovišta. Znanstvenici danas nagađaju da bi viđenja Nessie mogla biti posljedica optičkih iluzija, valova, panike – ili jednostavno pogrešne identifikacije životinja poput vidri, jelena u vodi, ili čak plovećih trupaca.

No Loch Ness i dalje privlači tisuće znatiželjnika i entuzijasta svake godine... I puno njih vjeruje kako se Nessie tu negdje skriva. U dubini...