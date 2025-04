Nova najava apokalipse. Kult vjeruje kako smak svijeta stiže 2026.: 'Taj meteor je naš kraj...'

Smak svijeta dolazi. Samo što nije. Apokalipsa je iza ugla – barem su nas tako uvjeravale stotine, pa i tisuće proroka kroz povijest. Ali kako i sami znate, još smo ovdje. To, naravno, nije spriječilo ljude da i dalje pokušavaju predvidjeti točan datum apokalipse. Uskoro nam stiže još nekoliko 'sigurnih' termina kraja svega, a mi smo za vas pripremili pregled najpoznatijih proročanstava koja su ispala totalni promašaji.

Jedno od najranijih zabilježenih proročanstava o kraju svijeta pripisuje se biskupu Martinu od Toursa, poznatom i kao Martin Milostivi. On je još krajem 4. stoljeća (između 375. i 400.) navodno izjavio: “Nema sumnje da je Antikrist već rođen. Njegova snaga raste i kad dosegne zrelost, donijet će kraj svijeta.”

Pogrešno, naravno. No Martin nije bio jedini koji je imao mračnu viziju budućnosti. Povijest bilježi više od stotinu ozbiljnih pokušaja predviđanja smaka svijeta. Crkveni autoriteti, znanstvenici, mistici, gurui, masoni – svi su redom promašili. I to nije bila ekipa s margine. Evo nekoliko poznatih imena:

Sandro Botticelli, slavni renesansni slikar, bio je uvjeren da će kraj doći oko 1500. godine. Martin Luther je mislio da će svijet izdržati najkasnije do 1600. Nostradamus, možda najpoznatiji prorok uopće, u jednom svom katrenu spominje srpanj 1999. kao mjesec dolaska "velikog kralja užasa".

Kad bi bili alkari, rekli bismo im: u ništa.

No unatoč tim promašajima, dio ljudi i dalje vjeruje da živi u vremenu apokalipse.

Prema velikom istraživanju iz 2012. provedenom u 20 država svijeta, čak 14 posto populacije vjerovalo je da će u svom životu doživjeti smak svijeta. U nekim državama – posebno u SAD-u – taj broj raste na 20 do čak 35 posto.

A sad malo svježijih najava... U posljednjih nekoliko godina preživjeli smo čak četiri smaka svijeta – barem ako pitate 'proroke'. David Meade predvidio je smak svijeta 2018. godine, Ronald Weinland 2019. godine, vidovnjakinja Jeane Dixon tvrdila je da kraj stiže 2020. godine, Kenton Beshore najavio je apokalipsu za 2021. godinu... Spoiler alert: još smo tu.

Ako ste, recimo, rođeni 1990., do danas ste preživjeli preko 50 'smakova svijeta'. Od dolazaka tajanstvenih božanstava u NLO-ima, preko nuklearnih ratova, do kiše kometa i supervulkana – sve je to bilo u igri.

Zato – čestitamo! I možemo (barem malo) odahnuti. Ipak, ne zadugo...

Sljedbenici kulta "Međunarodna Mesija Fundacija", utemeljene od strane Riaza Ahmeda Gohara Shahija, predviđaju da će meteor udariti u Zemlju i izazvati kraj 2026. godine. Riaz je nestao 2001. godine, a iako većina vjeruje da je mrtav, najodaniji sljedbenici tvrde da je to dio većeg plana. (Mi dodajemo: ako ništa drugo, bar neće biti zombija.)

Kontroverzni evangelist Kent Hovind procijenio je da bi negdje 2028. mogao nastupiti Drugi dolazak Krista. Nije tvrdio sa sigurnošću, ali navodno je to najizgledniji datum. Po njemu će "vjerni otići u nebo", a ostali... pa, neće imati sreće.

A ako nekim čudom preživimo sve to – čekaju nas crne rupe, crveni patuljci i supermasivni asteroidi za par milijuna godina. Zato za kraj, da citiramo TBF:

“Iz praha smo nastali, postat ćemo prah..."