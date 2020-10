Leopardu Tadziku stigla 'cura' iz Austrije: 'Skroz se zatalebao'

<p>Nakon više od dvije godine čekanja, zagrebački leopard <strong>Tadzik</strong> dobio je družicu. Jednoipolgodišnja Odilija stigla je iz Austrije, iz grada Haaga a ovo je veliki uspjeh za zagrebački Zoološki vrt. Tadzik je naime dugo bio sam, jer u prirodi ima jedva 500 jedinki njegove vrste - kineskog leoparda.</p><p>Par su morali polako i oprezno upoznavati, a Odilija se uselila u nastambu odmah do njegove.</p><p>- Tadzik je od trenutka kad je ona došla potpuno druga mačka. Njegove navike su drugačije i, evo, svaki dan smo generalno svjedočili koliko se leopard može zatelebat - rekao je <strong>Damir Skok</strong>, ravnatelj Zoološkog vrta grada Zagreba za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3906334/nakon-godina-cekanja-leopard-tadzik-dobio-je-druzicu-svjedocili-smo-koliko-se-zivotinja-moze-zatelebat/" target="_blank">RTL</a>.</p><p>Ovaj veliki mačak očito je zaboravio kako izgleda ljubav, jer ga Odilija mota oko malog prsta, glumi da nije zainteresirana, a Tadzik je sve pokušao da ga ona primijeti. </p><p>- Onako malo se ona nakesi na njega kad je on ono malo nepristojan, ali u cjelini zanimaju jedan drugog - izjavio je Skok.</p><p>On ne samo da je zaintersiran, on doslovno za njom slini.</p><p>- Kad je bio jedinka, sam toliko je tražio društvo, ljude, posjetitelji ga se sjećaju kako on na staklo nešto grebe. E, sad je tu podvuko crtu. Nema više tog naskakivanja na staklo. Tu je sad fokus na ženku tako da smatrat ćemo se uspješnima - kazao je timaritelj <strong>Ivan Šarić</strong>.</p><p>Tadzik je izvrstan trkač, skakač, penjač i plivač, a kakav je ljubavnik - e, to tek treba pokazati.</p><p>- Ženke ulaze samo par dana u estroston tako da postoji mali taj takozvani otvor kad ženka može prihvatiti mužjaka. U prosjeku, tri dana godišnje - kazala je zoologinja <strong>Dijana Beneta</strong>.</p><p>Oboje pripadaju populaciji kineskih leoparda koji su uključeni u uzgojni program u europskim zoološkim vrtovima. Naime, riječ je o ugroženoj, endemskoj podvrsti leoparda koja živi samo u sjeveroistočnoj Kini. Tamo je ostalo manje od petsto jedinki. Čovjek ih ugrožava fragmentacijom i uništavanjem njihova staništa te nezakonitim lovom. </p><p>Lovi ih iz praznovjerja. Neki ljudi vjeruju kako kosti i vibrise, tj. osjetilne dlake na obrazima kineskih leoparda donose sreću. Vrsta je nestala sa 75 posto prostora koji je nekada nastanjivala. To znači da bi vrlo brzo moglo doći do izumiranja kineskog leoparda u prirodi.</p><p>- Povlastica da u Zagrebu imamo kineske leoparde, za nas je i velika obveza. Trebamo im omogućiti izuzetno kvalitetan život. Glavni je to preduvjet za njihovu dugovječnost i eventualno dobivanje potomstva. Na zagrebačkoj adresi prije Odilije i Tadzika živio je još jedan par kineskih leoparda – Lira i Anjun. Upravo nam je kvalitetna briga za njih bila najbolja referenca da sudjelujemo i dalje u uzgojnom programu kineskih leoparda - kazao je Damir Skok.</p>