Ljepotan Bilbo traži siguran dom i brižne vlasnike

Ja sam Bilbo, u Dumovcu poznat kao ljepotan s juga! Inače sam križanac ovčara, star 8 godina i moji su se ljudi preselili u inozemstvo, a ja sam prvo završio u azilu u Dubrovniku, a onda sam stigao u Zagreb. Došao sam u nadi da i ovdje ima gospođa i gospara koji bi jednome mirnom i umiljatom cuki rado pružili ljubav i dom. Javite se!

Kontakt: udomljavanje@dumovec.hr