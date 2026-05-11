Ljepotan Bilbo traži siguran dom i brižne vlasnike

Piše Marijana Matković,
Bilbo je osmogodišnji križanac ovčara, u Dumovcu poznat kao “ljepotan s juga”. Nakon što su mu se ljudi preselili u inozemstvo, iz azila u Dubrovniku stigao je u Zagreb u nadi da će pronaći miran i pun ljubavi dom. Umiljat je, miran i jedva čeka upoznati svoje nove ljude

Ja sam Bilbo, u Dumovcu poznat kao ljepotan s juga! Inače sam križanac ovčara, star 8 godina i moji su se ljudi preselili u inozemstvo, a ja sam prvo završio u azilu u Dubrovniku, a onda sam stigao u Zagreb. Došao sam u nadi da i ovdje ima gospođa i gospara koji bi jednome mirnom i umiljatom cuki rado pružili ljubav i dom. Javite se!

Kontakt: udomljavanje@dumovec.hr

