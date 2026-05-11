VIDEO Bahati turist kamenom gađao tuljanicu. Sustigao ga lokalac i prebio: 'Sad je heroj!'

Stanovnik Havaja proglašen je herojem nakon što je fizički napao turista iz Seattlea uhvaćenog kako baca golemi kamen na voljenu havajsku morsku medvjedicu. Za svoj čin osvete dobio je i posebno priznanje državne vlade. Tridesetsedmogodišnji turist prišao je ugroženoj tuljanici, koju Havajčani poznaju pod imenom Lani, i bacio masivni komad stijene na nju dok je plivala uz obalu u gradu Lahaina na otoku Maui. Cijeli incident zabilježen je kamerom, a snimke su se brzo proširile društvenim mrežama, izazvavši zgražanje i bijes javnosti, prenosi NY Post.

Nakon što su drugi posjetitelji plaže saznali za gnjusan čin turista, jedan bijesni lokalni stanovnik odlučio je uzeti pravdu u svoje ruke. Ubrzo se pojavila i druga snimka koja prikazuje kako prilazi zlostavljaču tuljanice i obara ga na tlo nizom udaraca. Isječak koji prikazuje ovaj čin građanske pravde brzo je prikupio tisuće lajkova i komentara koji su hvalili lokalnog stanovnika jer je "pomogao karmi".

Napadnuta havajska morska medvjedica, na havajskom jeziku poznata kao ʻīlio-holo-i-ka-uaua ("pas koji trči po uzburkanoj vodi"), pripada kritično ugroženoj vrsti. Procjenjuje se da je u divljini ostalo još samo oko 1600 jedinki, što ih čini jednom od najugroženijih vrsta tuljana na svijetu. Stoga je Lani, koja je poznata stanovnicima zapadnog Mauija više od dva desetljeća, izuzetno cijenjena članica zajednice.

Priznanje državnog senatora

Snimka osvete privukla je i pozornost državnog senatora Brentona Awe, koji je tijekom sjednice pokazao pismo priznanja za anonimnog zaštitnika tuljana.

​- Neki od nas vidjeli su ekološke aktiviste, kako ih volim zvati, koji su uzeli stvar u svoje ruke kako bi educirali što se može dogoditi kada se petljate s našom zemljom ili životinjama. Naš odvjetnik želi jasno reći da ne odobravamo nasilje, ali smo sastavili pismo priznanja za "gospodina ambasadora Alohe" - rekao je Awa.

Awa je dodao kako se stanovnici Havaja često susreću s posjetiteljima koji pokazuju nepoštovanje prema njihovoj prirodi i životinjama.

​- Iz našeg kluba želimo reći da stalno viđamo ljude s drugačijim mentalitetom koji dolaze i uništavaju naše stvari, u ovom slučaju životinje. Voljeli bismo da zrakoplovne tvrtke prikazuju ovakve snimke na svim dolaznim letovima kako ljudi ne bi radili takve stvari - zaključio je.

Slučaj preuzeli federalni tužitelji

Destruktivnog turista, čiji identitet nije javno objavljen, priveli su službenici havajskog Odjela za zemljište i prirodne resurse (DLNR) na ispitivanje. Pušten je nakon što je zatražio pravnog savjetnika, a kaznena prijava protiv njega još nije podignuta. Međutim, slučaj je predan federalnim tužiteljima iz Ureda za provedbu zakona Nacionalne uprave za oceane i atmosferu (NOAA) radi mogućeg progona prema saveznim zakonima o zaštiti divljih životinja.

Havajski tuljani zaštićeni su i državnim i saveznim zakonima, uključujući Zakon o ugroženim vrstama i Zakon o zaštiti morskih sisavaca. Ako bude optužen, muškarcu prijeti novčana kazna do 50.000 američkih dolara i moguća zatvorska kazna. Prošli slučajevi uznemiravanja tuljana rezultirali su strogim kaznama, uključujući i slučaj kada je muškarac osuđen na četiri godine zatvora jer je pretukao trudnog tuljana.

Napad na Lani posebno je teško pogodio lokalnu zajednicu jer je ovaj tuljan postao simbol oporavka Mauija nakon katastrofalnih šumskih požara koji su poharali Lahainu 2023. godine.

​- Da budem jasan, ovo nije vrsta posjetitelja koju pozdravljamo na Mauiju - rekao je gradonačelnik Mauija Richard Bissen u video izjavi objavljenoj na društvenim mrežama.

​- Pozdravljamo posjetitelje s poštovanjem koji razumiju da se prema našem kulturnom okruženju i divljim životinjama mora odnositi s pažnjom i alohom. Ovakvo ponašanje neće se tolerirati - poručio je Bissen, bivši sudac i tužitelj.

U objavi na Instagramu okruga Maui navodi se: "Od Laninog povratka u Lahainu nakon šumskih požara 2023., članovi gradonačelnikovog tima i stanovnici podjednako su pazili na nju i duboko brinuli o njoj". Komentari ispod snimke premlaćivanja turista uglavnom su podržavali osvetnički čin, a jedan korisnik je napisao: "Jednom kada je bacio kamen, njegova sudbina bila je zapečaćena".

*uz korištenje AI-ja