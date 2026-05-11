INTERNET GORI Lijepa talijanska voditeljica osvanula u toplesu: 'Nitko ne skida pogled!'

Atraktivna talijanska sportska novinarka Marialuisa Jacobelli, koju zbog izgleda često uspoređuju s američkom starletom Kim Kardashian, ponovno je dospjela u središte pozornosti...
Svojom posljednjom objavom na Instagramu, gdje je prati više od četiri milijuna ljudi, izazvala je pravu pomutnju i lavinu komentara, no njezin život mnogo je više od glamuroznih fotografija koje dijeli s javnosti.
| Foto: Instagram
Svojom posljednjom objavom na Instagramu, gdje je prati više od četiri milijuna ljudi, izazvala je pravu pomutnju i lavinu komentara, no njezin život mnogo je više od glamuroznih fotografija koje dijeli s javnosti. |
Foto: Instagram
Svojom posljednjom objavom na Instagramu, gdje je prati više od četiri milijuna ljudi, izazvala je pravu pomutnju i lavinu komentara, no njezin život mnogo je više od glamuroznih fotografija koje dijeli s javnosti.
| Foto: Instagram
Marialuisa, koja se specijalizirala za praćenje nogometa, zapanjila je obožavatelje nedavnom objavom na svojem Instagram profilu. Pozirala je u toplesu, okrenuta leđima kameri, a na leđima su bili vidljivi tragovi cuppinga, popularne metode koja se koristi za ublažavanje napetosti u mišićima.
| Foto: Instagram
Ova smjela fotografija, kao i brojne druge koje redovito objavljuje, potaknula je njezine pratitelje da preplave odjeljak za komentare porukama podrške i divljenja. Komentari poput "Izgledaš tako lijepo", "Nitko ne skida pogled", "S drugog planeta" i "Ti si predivna, pravi spektakl" samo su neki od onih koji svjedoče o njezinoj popularnosti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Novinarka, inače kći poznatog talijanskog sportskog novinara Xaviera Jacobellija, izgradila je zavidnu karijeru radeći za poznate medijske kuće kao što su Rai Sport, DAZN i Sport Mediaset, a jednom je prilikom izjavila kako joj je san raditi na utakmicama Lige prvaka.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako na društvenim mrežama odaje dojam bezbrižnog života, iza osmijeha Marije Luise krije se traumatično iskustvo koje joj je zauvijek promijenilo život
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Novinarka je bila žrtva uhođenja i zlostavljanja od strane bivšeg partnera, Francesca Angelinija, koji je zbog toga i pravomoćno osuđen na zatvorsku kaznu. Jacobelli je hrabro odlučila javno progovoriti o paklu kroz koji je prolazila, otkrivši da je primala stotine poziva i poruka dnevno te da je živjela u neprestanom strahu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Zanimljivo je da je eskalacija zlostavljanja navodno započela upravo nakon što je objavila jednu fotografiju na Instagramu. Ta objava izazvala je kod njezinog bivšeg partnera napadaj bijesa, nakon čega su uslijedile prijetnje i uvrede.
| Foto: Instagram
Zbog svega što je proživljavala, bila je primorana promijeniti mjesto stanovanja i potražiti stručnu psihološku pomoć kako bi se nosila s posljedicama traume. Svoje bolno iskustvo detaljno je opisala u knjizi "Ora sono io" (Sada sam to ja), objavljenoj 2023. godine, kojom je željela podići svijest o problemu zlostavljanja i ohrabriti druge žrtve da potraže pomoć.
| Foto: Instagram
Nakon teškog razdoblja, čini se da je za poznatu novinarku svanulo sunce i na privatnom planu. Krajem 2024. godine talijanski mediji počeli su pisati o njezinoj navodnoj vezi s jednom od najvećih talijanskih nogometnih legendi, Francescom Tottijem.
| Foto: Instagram
Paparazzi su ih snimili zajedno ispred jednog hotela u Rimu, a neki mediji prenijeli su i da je sama Jacobelli potvrdila njihovu vezu. Ta je vijest izazvala ogroman interes javnosti, s obzirom na Tottijev status sportske ikone i njegov nedavni razvod.
| Foto: Instagram