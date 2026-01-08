Obavijesti

SENZACIONALNO OTKRIĆE

Ljudi su vodili vukove sa sobom i brinuli se za njih puno prije nego što su se pojavili psi?

Piše Alen Galović,
Zagreb: Snježno prijepodne u Zoološkom vrtu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Arheolozi su nedavno pronašli ostatke vukova, datirane između 3.000 i 5.000 godina starosti, u špilji Stora Förvar na švedskom otoku Stora Karlsö. Pretpostavlja se da su ih ondje plovilima doveli ljudi

Ostaci prapovijesnih vukova pronađeni na baltičkom otoku upućuju na to da su se ljudi brinuli za vukove možda i tisućama godina prije nego što su se psi u potpunosti razvili, pokazuje novo istraživanje!

Arheolozi su nedavno pronašli ostatke, datirane između 3.000 i 5.000 godina starosti, u špilji Stora Förvar na švedskom otoku Stora Karlsö. Prema istraživačima sa Sveučilišta u Stockholmu, špilja pokazuje znakove intenzivne uporabe od strane lovaca na tuljane i ribara tijekom kamenog i brončanog doba. Otok je velik svega 2,5 četvornih kilometara i ne postoje dokazi o autohtonim kopnenim sisavcima. Zbog te izolacije, istraživači vjeruju da su vukove ondje doveli ljudi, najvjerojatnije brodovima.

Danas u znanstvenoj zajednici prevladava stav da su psi prvi put razvili iz vukova tijekom starijeg kamenog doba, prije ostalih domaćih životinja. Međutim, gdje se i koliko puta dogodila domestikacija još uvijek nije jasno. Jedna vodeća teorija sugerira da su se vukovi postupno prilagodili životu u blizini ljudi, dok druga pretpostavlja da su ljudi odgajali i pripitomljavali vučje mladunce od vrlo rane dobi. Dosad nisu identificirani ostaci pasa koji bi potjecali iz tih najranijih faza domestikacije, pa nema ni nedvojbenih dokaza za sve pretpostavke o postanku pasa.
No, novi dokazi koji pokazuju zajednički život vukova i ljudi na švedskom otoku upućuju na vjerojatnu prapovijesnu domestikaciju vukova. DNK analiza dviju kostiju pronađenih u špilji potvrdila je da su životinje bili vukovi, a ne psi, pri čemu nekoliko njihovih obilježja sugerira da su ti canidi bili u bliskom kontaktu s ljudima.

Čini se da je jedan od vukova preživio s ozljedom uda, što bi mu znatno otežalo lov, što upućuje na to da se netko o njemu brinuo.

„Otkriće ovih vukova na udaljenom otoku potpuno je neočekivano”, rekao je Linus Girdland-Flink sa Sveučilišta u Aberdeenu, jedan od autora studije objavljene u časopisu PNAS.

REVOLUCIONARNA STUDIJA Znanstvenici: Psi se ne razlikuju u veličini i oblicima zbog našeg utjecaja i uzgoja u novije doba
Znanstvenici: Psi se ne razlikuju u veličini i oblicima zbog našeg utjecaja i uzgoja u novije doba

„Ne samo da su imali podrijetlo koje se ne razlikuje od ostalih euroazijskih vukova, nego se čini da su živjeli uz ljude, hranili se njihovom hranom i boravili na mjestu do kojeg su mogli doći jedino brodom.”

Iako iz fosila nije jasno jesu li vukovi bili pripitomljeni, držani u zatočeništvu ili upravljani na neki drugi način, nalazi upućuju na to da su odnosi između ljudi i vukova bili mnogo raznolikiji nego što se ranije mislilo. Interakcije između ljudi i vukova u špilji, čini se, uključivale su blisku suradnju, što upućuje na rane eksperimente s domestikacijom koji nisu izravno doveli do današnjih pasa, kažu znanstvenici.

„Iako ne možemo isključiti da su ovi vukovi imali nisku genetsku raznolikost iz prirodnih razloga, to sugerira da su ljudi s vukovima stupali u interakciju i njima upravljali na načine koje dosad nismo razmatrali”, rekao je Anders Bergström, još jedan autor studije sa Sveučilišta East Anglia.

„Ovo je provokativan primjer koji otvara mogućnost da su u određenim okruženjima ljudi bili u stanju zadržavati vukove u svojim naseljima i u tome pronalaziti vrijednost”, rekao je suautor studije Pontus Skoglund iz Instituta Francis Crick.

Prema navodima  dr. sc. Marija Novaka s iz Instituta za antropologiju iz Zagreba, do danas najstariji poznati ostaci modernog psa u Hrvatskoj zabilježeni su u ranoneolitičkom sloju na nalazištu Crno vrilo kraj Zadra. Koštani ostaci psa (fragment donje čeljusti i dva zuba) iz tog nalazišta stari su otprilike 7500-8000 godina.

Na dalekom sjeveru Sibira, na otoku Žokovu, nađene su drvene sanjke s ostacima 11 pasa. Njih sedam ima kosti koje proporcijama odgovaraju onima sibirskog haskija, a četiri su sličniji grenladskim psima. Ti su ostaci, nađeni 2017., stari 9000 godina i vjeruje se da oni predstavljaju najstariji dokaz o tome da je čovjek svjesno uzgajao pse određenih karakteristika.

