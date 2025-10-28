Ludnica na kolodvoru, kasnili vlakovi u doba najveće gužve: 'Prošetavao se labud...'

Putnici su se u ponedjeljak na najprometnijem škotskom željezničkom kolodvoru suočili s velikim kašnjenjima i otkazivanjima željezničkih usluga u doba najveće gužve, pošto je na tračnicama kolodvora u Glasgowu otkriven - labud. Network Rail u ponedjeljak je izjavio da je ptica zalutala na gornji dio postaje Glasgow Central oko 17:49 sati i da ne zna kamo bi.

"Dragi putnici, imamo posla s labudom koji je zapeo na tračnicama gornjeg dijela postaje Glasgow Central. Usluge do i od ove željezničke postaje su poremećene, no vlakovi i dalje voze smanjenom brzinom", stoji u priopćenju željezničkog operatera, koji se svima zahvaljuje na strpljenju.

"Onamo smo uputili tim stručnjaka koji radi na tomu da se labud što prije izvuče s tračnica."

Network Rail je objavio fotografije "krivca" nakon 18 sati, dodajući da timovi "rade na tomu da se usluge ne poremete, ali i da se labud odvede kako bi bio izvan opasnosti.“

U 18:30 ScotRail je izvijestio da je ptica uklonjena, a do 21:42 poremećaji u prometovanju su prekinuti.

"Imamo dobre vijesti. Labud je izbavljen, udaljen s područja kolodvora i prevezen na sigurno. Malo je uznemiren, ali se dobro oporavlja. Hvala vam na strpljenju, cijenimo to. Radimo i na tomu da i zaposlenike vratimo na njihova radna mjesta, pa se naše usluge od sada nastavljaju uobičajenim tokom", stoji u priopćenju.

Nakon otprilike tri sata objavljeno je da je "prekid željezničkog prometa u Glasgow Centralu okončan".