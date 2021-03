Drama koja je trajala u Sueskom kanalu skoro tjedan dana bliži se kraju.

U ponedjeljak ujutro brod Ever Given (kompanije Ever Green) pomaknut je, a kanal je djelomično oslobođen. Još uvijek se čeka da brod i zaplovi te napokon napusti Sueski kanal, kao i više stotina brodova koji čekaju prolaz.

POGLEDAJTE VIDEO: Pomaknuli brod u Sueskom kanalu

U međuvremenu, korisnici društvenih mreža odlučili su izvući najbolje iz najgoreg te od svega napraviti dobru zafrkanciju. Primjerice, kako bi izgledalo da su se Rusi i Vladimir Putin uključili u izvlačenje broda.

Ili, kako bi izgledalo da se u sve uključio Elon Musk i njegova tvrtka SpaceX.

Uz naravno, brojne tvitove i objave koje pokazuju da se mnogi mogu poistovjetiti sa situacijom u kojoj je brod.