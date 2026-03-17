Majmunčić Punch našao ženku! Ljubi curu, fotke 'tope' internet

Postao je viralan nakon što su ga njegovi sustanari u nastambi zlostavljali i izbjegavali, zbog čega se povukao u sigurnost plišane igračke. No čini se da je Punch, viralni japanski makaki, napokon pronašao svoj sretan završetak...
Slavni majmun, koji živi u japanskom zoološkom vrtu Ichikawa, snimljen je kako se ljubi, mazi i nježno igra sa ženkom makakija za koju se vjeruje da se zove Momo-chan. Par su snimili kako se oduševljeno zabavlja zajedno u isječcima objavljenim na X-u i TikToku, a pojavio se čak i Punchov pouzdani plišani prijatelj.
Punch i Momo-chan primijećeni su kako skaču, grle se i proganjaju jedno drugo u nizu videa, što sugerira da je Punchovo razdoblje usamljenosti konačno završilo. Šestomjesečni Punch osvojio je srca milijuna ljudi diljem svijeta ranije ove godine nakon što je potražio utjehu u plišanom majmunu poslije odbacivanja od strane drugih makakija u nastambi kojoj se pridružio.
Inače igračku, plišanog orangutana iz IKEA-e, dali su mu timaritelji nakon što ga je majka napustila pri rođenju, kako bi ga naučili vještini hvatanja. Bebe makakija drže se za svoje majke radi sigurnosti i jačanja mišića, što je ključna vještina za primate.
Punchu su nudili alternative poput ručnika ili drugačije plišane igračke, ali on je na kraju odabrao dugonogog plišanog orangutana kao svog suputnika. Životinja siroče brzo je postala glavna atrakcija u zoološkom vrtu u blizini Tokija, a stotine posjetitelja dolazile su kako bi ga vidjele.
Također je primio izljev suosjećanja na internetu od ljudi zabrinutih za njegovu dobrobit, iako se sada čini da se njegova sreća možda mijenja. Uz svoju novu družicu, nedavne fotografije pokazuju kako se Punch počinje integrirati s drugim majmunima u zoološkom vrtu i sve se manje oslanja na svoju igračku. Bebu makakija kako se "vozi" na leđima drugog majmuna, sjedi među odraslima i povremeno ga njegovi vršnjaci timare ili grle.
Unatoč dojmu javnosti, iz zoološkog vrta Ichikawa inzistiraju na tome da Punch od početka nije bio zlostavljan od strane svojih sustanara. Osoblje je nedavno izjavilo da je dobro što Punch prerasta svoju igračku.
- Kad preraste plišanu igračku, to će potaknuti njegovu neovisnost, a to je ono čemu se nadamo - rekao je direktor zoološkog vrta Shigekazu Mizushina.
U priopćenju objavljenom na platformi X, zoološki vrt je naveo: "Iako su drugi majmuni više puta korili Puncha, niti jedan majmun nije pokazao ozbiljnu agresiju prema njemu."
"Kada promatrate ta disciplinska ponašanja drugih članova čopora prema Punchu dok on pokušava komunicirati s njima, željeli bismo da podržite Punchov trud, umjesto da ga žalite", dodali su iz zoološkog vrta. Navode kako Punch nije bio "zlostavljan", već da takvo ponašanje odražava "strogo hijerarhijsko društvo" u kojem "dominantne jedinke pokazuju 'disciplinske radnje' prema svojim podređenima."
Ipak, priznali su zabrinutost javnosti za Puncha, dodajući: "Dijelimo vašu brigu za Puncha, a svi timaritelji i osoblje nastavit će zajedno raditi kako bi osigurali da Punch može nastaviti živjeti zdrav život kao dio ovog čopora majmuna."
