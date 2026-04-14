Male Zuzi i Ruzi netko je bacio preko ograde, a sada su u azilu i nadaju se novom vlasniku

Male sestre Suzi i Ruzi još su malene, a nažalost pronađene su bačene preko ograde u Hrašću Turopoljskom. Sada su u Dumovcu i čekaju novog vlasnika koji će ih voljeti, a za vipe informacija, kontaktirajte udomljavanje@dumovec.hr
POMOZITE IM
Čitanje članka: < 1 min
Mene i seku je netko bacio preko ograde u jedno dvorište u Hrašću Turopoljskom, no tamo je već bila kujica kojoj se nismo dopali. Zato su nas odveli u azil Dumovec, gdje su nam odmah dali imena - Zuzi i Ruzi. Imamo oko dva mjeseca i bilo bi super da se što prije udomimo, skupa ili odvojeno, jer nam treba puno pažnje i ljubavi. Dođite po nas!
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku