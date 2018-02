Maleno štene se rasplakalo: 'Ti si zločesti pas... Ajme, ne plači'

Video gdje vlasnica svog minijaturnog australskog ovčara grdi zbog 'nezgode' koja mu se dogodila u njezinoj sobi, preplavila je internet.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naime, djevojka Tara pokušava svog štenca naučiti da nuždu obavlja vani. Kada ju je ipak obavio u njezinoj sobi dobio je 'jezikovu juhu'.

- Ti si zločest dečko - kaže mu gazdarica Tara u videu, no zatim snimi nešto neobično - maleni Koda je pustio suzu!

So we’re trying to potty train my puppy, but when he has accidents in the house, he gets super embarrassed and this just happened (watch the end)



IM CRYING pic.twitter.com/Oo4HJlNtYE