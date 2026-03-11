Još nema ime, ali u azilu ga znaju pod brojem 2435 i spreman je osvojiti srce svog budućeg vlasnika
IMA 3 MJESECA
Mali pas traži svoj dom: Veselo čupavo klupko čeka vas u Karlovcu
Bok, ljudi! Ja sam mali smiješni tromjesečni pesek, zasad bez imena, ali u azilu mi kažu broj 2435. Ako želite udomiti jedno malo veselo, čupavo klupko, nazovite azil i izdiktirajte taj broj i eto, moj novi život može početi!
Obožavam igru, trčanje po livadi, valjanje u travi i dremuckanje na kauču. Bit ću dobar, poslušan i odan prijatelj, pravi ljubimac za svoju obitelj.
Ako tražite veselog, razigranog i maznog četveronožnog prijatelja, možda sam baš ja taj.
Kontakt-broj: 098/189-699
