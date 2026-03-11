Mali pas traži svoj dom: Veselo čupavo klupko čeka vas u Karlovcu

Bok, ljudi! Ja sam mali smiješni tromjesečni pesek, zasad bez imena, ali u azilu mi kažu broj 2435. Ako želite udomiti jedno malo veselo, čupavo klupko, nazovite azil i izdiktirajte taj broj i eto, moj novi život može početi!

Obožavam igru, trčanje po livadi, valjanje u travi i dremuckanje na kauču. Bit ću dobar, poslušan i odan prijatelj, pravi ljubimac za svoju obitelj.

Ako tražite veselog, razigranog i maznog četveronožnog prijatelja, možda sam baš ja taj.

Kontakt-broj: 098/189-699