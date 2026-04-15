Mali pas velikog srca traži novi dom

Razigran, nježan i privržen, savršen je suputnik za nekoga tko traži vjernog prijatelja. Iako je već jednom pronašao dom, životne okolnosti na koje nije mogao utjecati dovele su ga u situaciju da ponovno traži svoju sreću.

Njegovi sadašnji skrbnici žele mu pronaći najbolji mogući dom, onaj u kojem će biti siguran, voljen i prihvaćen kao pravi član obitelji.

Foto: Azil Dumovec

Ja sam križanac Rio (vjerojatno Jack Russela i jazavčara), petomjesečna doza čiste ljubavi. Obožavam igre u travi dok god mi baterije traju. Prije tri mjeseca sam udomljen, no stanodavci me ne žele u stanu, a udomitelji ne mogu preseliti, pa tražim novi dom. Jedem suhu hranu, piškim na pelenu i imam kastraciju dogovorenu na račun Dumovca

Kontakt-broj: udomljavanje@dumovec.hr