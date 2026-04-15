Napuštene i neželjene životinje često imaju najviše ljubavi za dati, samo im treba pružiti priliku. Rio je jedan od onih psića koji osvajaju na prvi pogled, ali još više svojim karakterom
Mali pas velikog srca traži novi dom
Razigran, nježan i privržen, savršen je suputnik za nekoga tko traži vjernog prijatelja. Iako je već jednom pronašao dom, životne okolnosti na koje nije mogao utjecati dovele su ga u situaciju da ponovno traži svoju sreću.
Njegovi sadašnji skrbnici žele mu pronaći najbolji mogući dom, onaj u kojem će biti siguran, voljen i prihvaćen kao pravi član obitelji.
Ja sam križanac Rio (vjerojatno Jack Russela i jazavčara), petomjesečna doza čiste ljubavi. Obožavam igre u travi dok god mi baterije traju. Prije tri mjeseca sam udomljen, no stanodavci me ne žele u stanu, a udomitelji ne mogu preseliti, pa tražim novi dom. Jedem suhu hranu, piškim na pelenu i imam kastraciju dogovorenu na račun Dumovca
Kontakt-broj: udomljavanje@dumovec.hr
