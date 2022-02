Magazin Forbes objavio je reportažu u kojoj otkriva kako su meksički karteli početi tražiti mule online. I to preko video-igara, a pogotovo preko megapopularnog "GTA Online". U prošlosti, pogotovo u vrijeme najpoznatijeg narko-bossa, Kolumbijca Pabla Escobara, korištenje tehnologije bilo je opasno, skoro sve je išlo usmenom predajom, ali s godinama su se stvari promijenile.

Nedavno je na američko-meksičkoj granici zaustavljen automobil u kojemu je pronađeno 60 kilograma metamfetamina. Vozačica je u razgovoru s policijom priznala kako je upoznala muškarca, poznatog samo kao George, na online serveru GTA. Ubrzo su se sprijateljili i počeli su se dopisivati, kad joj je muškarac ponudio 2.000 dolara da preveze 'razne elektronske uređaje' preko granice između SAD-a i Meksika.

Priznaje kako je u početku bila skeptična, ali je odlučila pristati na ponudu jer je vjerovala svojem online prijatelju, a trebao joj je i novac.

- Na sudu se branila kako nije znala što prenosi preko granice. Tvrdi da je žrtva prevare - stoji među ostalim u policijskom priopćenju

Ricardo Mejia, savjetnik meksičke vlade za sigurnost, otkrio je kako su prošle godine pronašli poveznicu između kartela i igrica za mobitele. Kriminalci su preko njih vrbovali djecu, u dobi od 11 do 14 godina i nudili im 200 dolara tjedno da dođu raditi za kartel. Karteli danas vrbuju online više nego ikad. Pogotovo su se 'infiltrirali' na video-igre kao što su Call of Duty, GTA, Gears of war, Fortnite... - tvrdi Mejia.

Vlasti u SAD-u vjeruju kako je kartelima na ovaj način najlakše pronaći potencijalne mule. Prilaze igračima na serverima koji su posebno nasilni u komentarima, pogotovo ako su mlađi, te im nude jednostavnu i brzu zaradu. Lokalne vlasti upozorile su roditelje da s vremena na vrijeme provjere što im djeca rade na mobitelima i u online svijetu...