FOTO Nazivaju je najljepšom Ruskinjom: 'Neki ne vjeruju da sam stvarna. Što vi mislite?'

Na Instagramu je prati sedam milijuna ljudi, nazivaju je 'najljepšom Ruskinjom', a neki sumnjaju i kako nije stvarna, kako je riječ o radu umjetne inteligencije... 'Nitko živ nije ovako lijep, sigurno je AI', stoji u jednom komentaru pod njezinim objavama...
"Nitko živ nije ovako lijep, sigurno je AI", stoji u jednom komentaru pod njezinim objavama.
Radi kao manekenka, surađivala je s brojnim poznatim brendovima, a pokušava se probiti i kao DJ-ica.
Ona je 27-godišnja Ruskinja Natalya Krasavina, poznata po svojem umjetničkom imenu Nata Lee.
Ruski mediji pisali su kako uživa u surfanju, kako je veliki fan serijala o Jamesu Bondu, kako 'visi' po teretani da bi zadržala dobar izgled...
Puno putuje, često je u Dubaiju, često u Grčkoj...
"Ne zanima me muškarac koji samo želi tijelo. Zanima me onaj koji zna šta da radi s njim", rekla je svojedobno.
