Remy je mali križanac labradora koji više od čega čezne za toplim domom. Ako ste zainteresirani kontaktirajte udomljavanje@dumovec.hr
UDOMITE GA
Miješanac Remy već se slaže sa svima, ali još nema pravi dom
Čitanje članka: < 1 min
Ja sam Remy, križanac labradora i imam oko sedam godina. Možda nisam prvi izbor jer sam crn i u godinama, no zaboravite na predrasude! Odlično se slažem s ljudima, mogu vam biti desna ruka i dodavati alat dok radite, ponijeti nešto iz trgovine, paziti na klince i slično.
Jako se volim igrati, mogu biti jako zabavan i imam ogromno srce pa mogu biti i maza. Trenutno sam u azilu u Domuvcu, no nadam se da ću ga uskoro zamijeniti pravim domom.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku