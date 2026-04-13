Miješanac Remy već se slaže sa svima, ali još nema pravi dom

Ja sam Remy, križanac labradora i imam oko sedam godina. Možda nisam prvi izbor jer sam crn i u godinama, no zaboravite na predrasude! Odlično se slažem s ljudima, mogu vam biti desna ruka i dodavati alat dok radite, ponijeti nešto iz trgovine, paziti na klince i slično.

Jako se volim igrati, mogu biti jako zabavan i imam ogromno srce pa mogu biti i maza. Trenutno sam u azilu u Domuvcu, no nadam se da ću ga uskoro zamijeniti pravim domom.

Kontakt-broj: udomljavanje@dumovec.hr