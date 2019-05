Milkshakeom protiv Brexita: U centru grada pogodio Faragea

Britanski političar i zagovaratelj Brexita, Nigel Farage, nije imao ugodan doček na svojem posjetu Newcastleu u ponedjeljak. Naime, u samom centru grada, jedan od prosvjednika pogodio ga je milkshakeom koji se razlio po Farageovom odijelu.

Farage je bio bijesan nakon napada, a svjedoci tvrde kako je Farage pitao svoje tjelesne čuvare kako se to moglo dogoditi te da se ovakav napad mogao uočiti ranije, piše The Guardian.

His critics keep asking Nigel Farage “Why do you need generous donors to pay for your 24 hours security?”



Er, this is why.



If you’re cheering this on, then you’re not a democrat. If you disagree with someone, debate them using WORDS not VIOLENCE. pic.twitter.com/0kON2xKGqF