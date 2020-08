Mislili smo da je ljeto otišlo, ali danas će biti toplije i sunčano!

Zadnja dva dana bila su nešto ugodnija za one koji ne podnose vrućine, ali je vrijeme bilo izrazito nestabilno. I danas će ponegdje biti kiše i pljuskova, ali nas čeka i više sunca te mali porast temperature

<p>Očito se ni ljeto ne može odlučiti ostaje li na Jadranu ili ne. Zadnjih dva dana kao da je panično pakiralo luftiće, mahnito skupljalo oprani veš sa štrika i bez reda i smisla bacalo ga u kofere, sve samo da što brže pobjegne iz Hrvatske. </p><p>I isprva se činilo uzalud, naše molbe i želje, da ljeto ostane još nekih mjesec dana - pa da još neki uspiju uloviti koju zraku sunca na kasnom godišnjem i okupati se bar još jednom-dvaput ove sezone. </p><p>- Ha, pa ti ionako uvijek govoriš da je rujan najbolji za ići na more! Što sad hoćeš? - bezobrazno mi je odbrusilo. </p><p>- Službeno, moraš ovdje biti do 23. rujna - odgovaram natrag. </p><p>Nakon malo duže svađe oko kalendarske godine i raznih argumenata koji su se svodili na "ne moram ja ništa" i "nećeš mi ti govoriti što da radim", otišli smo svako na svoju stranu. Pa, iako smo mislili da je otišlo... </p><p>Za razliku od prethodnih dana, na istoku Hrvatske će biti sunčano! Ipak, moguća je jaka naoblaka, negdje i kiša, a u popodnevnim satima lokalni pljuskovi i grmljavina. Bit će i vjetrovito. </p><p>Sunce se vratilo i u središnju Hrvatsku! Iako su jutra popraćena maglom, a popodne će biti lokalnih pljuskova - imat ćemo i nešto optimističniji dan obasjan suncem. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 18 °C, a najviša dnevna između 26 i 28 °C.</p><p>Na zapadu zemlje uz sunce dolazi i nešto viša temperatura. Sredinom dana i popodne je mogući i pljusak popraćen grmljavinom ponajprije u unutrašnjosti Istre, oko Rijeke i u gorju. </p><p>Lijepo ljetno vrijeme nastavlja se u Dalmaciji, a povremeno će biti više oblaka u popodnevnim satima. Moguć je i neki pljusak, ali prije svega u unutrašnjosti. </p><p>Slična situacija i na samom jugu - bit će jačeg dnevnog razvoja oblaka uz moćnost neverina, ali će pretežito biti sunčano, javljaju <a href="https://www.hrt.hr/644551/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-1982020" target="_blank">meteorolozi HRT-a</a>. </p>