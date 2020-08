Padaju temperature, u cijeloj će zemlji biti kišno, moguća i tuča

U cijeloj Hrvatskoj nastavlja se nestabilno vrijeme. Na istoku je moguća i tuča, u središnjoj Hrvatskoj dan će biti obilježen kišom i grmljavinom, na sjevernom Jadranu moguće i nevere, u Dalmaciji većinu dana sunce

<p>Stiže nam osvježenje popraćeno pljuskovima, grmljavinom, a ponegdje je moguća i obilnija tuča i jak vjetar. </p><p>Tako će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti još nestabilnije nego što je to bilo u ponedjeljak, a uz pljuskove i grmljavinu moguća je tuča. Past će i dnevna temperatura, javljaju <a href="https://www.hrt.hr/644277/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-1882020" target="_blank">meteorolozi HRT-a</a>. </p><p>Kiša i grmljavina bit će češći i središnjoj Hrvatskoj. Negdje su mogući pljuskovi, ali bit će i sunčanih razdoblja. Puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar, a najviša temperatura bit će između 23 i 26 °C.</p><p>Slična temperatura bit će i u gorju i na sjevernom Jadranu gdje će u prvom dijelu dana biti pljuskova s grmljavinom, a na moru su moguće i jake nevere. Ipak, tijekom dana će se razvedriti. </p><p>Dalmaciju čeka djelomice sunčano s naoblakom. Negdje su mogući pljuskovi i grmljavine, uglavnom u sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura bit će od 28 do 31 °C.<br/> <br/> Nestabilno i promjenjivo bit će i na jugu Hrvatske - gdje će također biti mjestimičnih pljuskova s grmljavinom, vjerojatno i poneke nevere. Puhat će umjereno jugo, uz malo i umjereno valovito more, a poslijepodne sjeverozapadni vjetar uz najvišu temperaturu oko 30 °C."</p>