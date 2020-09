Mlađe je slađe: Ima 12 godina mlađeg frajera, a Zagreb dva nova crno-bijela bebača...

Ženka je prije dvije godine u Hrvatsku stigla iz Italije, a njezin mlađi partner iz Danske. Njihova ljubav koja je donijela potomstvo, sada je tema razgovora u zoološkim vrtovima diljem Europe...

<p>Mlađe je slađe! Potvrđuje to ljubavna priča čupavouhih lemura u Zoološkom vrtu grada Zagreba.</p><p>Petnaestogodišnja Padme i njezin čak dvanaest godina mlađi partner John John 01. srpnja postali su roditelji dvije crno-bijele ljepotice. Proširenje obitelji zagrebačkih čupavouhih lemura oduševilo je sve ljude posvećene očuvanju čudesnog životinjskog svijeta Madagaskara, potvrdio je za 24 sata,<strong> Damir Skok</strong>, ravnatelj Zoološkog vrta grada Zagreba. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ljubavna priča čupavouhih lemura</strong></p><p>- Padme je prije dvije godine u Hrvatsku stigla iz Italije, a John John iz Danske. Njihova ljubav koja je donijela potomstvo, sada je tema razgovora u zoološkim vrtovima diljem Europe. Naime, čupavouhi lemuri su prema crvenom popisu Međunarodnog saveza za očuvanje prirode (IUCN-a) kritično ugrožena vrsta i svaka je nova jedinka izuzetno vrijedna - kazao je ravnatelj. </p><p>Posljednji su se put čupavouhi lemuri na istoj adresi rodili prije 18 godina.</p><p>Ovoga ljeta rođene čupavouhe lemurice zdrave su i lijepo napreduju. Još uvijek sišu majčino mlijeko, no kako u svemu oponašaju roditelje, prije nekoliko su dana počele grickati vrbinu granu te povrće.</p><p>Ljupke lemurice znatiželjne su i zaigrane, pa se sve odvažnije penju po svemu što ih okružuje.</p><p>Iako lemuri na svijet dolaze teški svega 100 grama, već s pet mjeseci toliko su snažni da se uspješno penju na vrhove drveća. Uoči dolaska mladunaca na svijet, majka izrađuje gnijezdo od grančica, lišća te vlastite dlake.</p><p>Za razliku od majki ostalih lemura koje dok se hrane, mlade nose na trbuhu, majke čupavouhih lemura svoje mlade drže u ustima ili ih ostavljaju na sigurnom. Spolnu zrelost čupavouhi lemuri dosežu s 20 mjeseci.</p><p>Život provode u skupinama koje imaju do pet jedinki. Riječ je zapravo o obiteljima koje se sastoje od para i njihovih potomaka. Vlada matrijarhat - na čelu grupe je glavna ženka. Većinu vremena čupavouhi lemuri provode visoko u krošnjama drveća, a najaktivniji su u sumrak i rano ujutro kada traže hranu.</p><p>U prirodi, kišnim šumama istočnog Madagaskara, žive najviše 19, a u zoološkim vrtovima je zabilježeno da mogu doživjeti čak 35 godina.</p><p>U prirodi čupavouhe lemure ugrožavaju fosse, madagaskarski mesožderi slični mačkama, ljudi koji se bave krivolovom, te oni koji svojim djelovanjem pridonose uništavanju njihova staništa.</p>