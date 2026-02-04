Obavijesti

Molitva za ChatGPT: Memeovi preplavili mreže nakon pada

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Društvena mreža X

Kada je jučer utihnula umjetna inteligencija, progovorila je ona ljudska i to kroz urnebesne memeove koji su dokazali da nam je, u nedostatku digitalnih odgovora, preostao jedino kolektivni smijeh na vlastiti račun

Admiral

Neočekivani prekid rada ChatGPT-a jučer je izazvao pravi mali kaos na internetu, no korisnici su frustraciju brzo pretvorili u humor. Čim je popularna platforma postala nedostupna, Twitter i ostale društvene mreže preplavili su duhoviti memeovi koji su zorno prikazali koliko se suvremeni svijet oslanja na umjetnu inteligenciju.

Mnogi su korisnici kroz šalu priznali da su se bez pomoći digitalnog asistenta osjećali potpuno izgubljeno. Društvenim mrežama dominirale su slike ljudi koji očajnički pokušavaju sami formulirati rečenice ili napisati e-mail, dok su neki duhovito uspoređivali pad sustava s povratkom u kameno doba.

Jedan od popularnijih motiva bio je prikaz studenata i uredskih radnika koji zbunjeno gledaju u prazne ekrane, ne znajući kako započeti posao bez poznatog chatboxa.

Kreativnost korisnika nije stala samo na radnim zadacima. Brojni memeovi ismijavali su činjenicu da su ljudi pohrlili na društvene mreže samo kako bi provjerili jesu li i drugi u istoj situaciji.

Vizualni prikazi masovne panike, uz sarkastične opise o tome kako se ljudska inteligencija mora ponovno aktivirati, postali su viralni u svega nekoliko minuta.

otklanjaju problem Veliki kvar: Srušio se ChatGPT
Veliki kvar: Srušio se ChatGPT

Na kraju dana, ChatGPT se vratio u pogon, ali su duhovite objave ostale kao podsjetnik na to koliko smo se brzo navikli na tehnologiju koja nam svakodnevno olakšava život.

