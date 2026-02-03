Obavijesti

Tech

Komentari 6
otklanjaju problem

Srušio se ChatGPT

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Srušio se ChatGPT
Foto: Florence Lo

OpenAI večeras je izvijestio o ozbiljnim tehničkim problemima sa svojim najpopularnijim servisom

Korisnici ChatGPT-a diljem svijeta suočavaju se s povišenim stopama grešaka i značajno degradiranim performansama.

Prema službenom statusnom izvješću OpenAI-a od 3. veljače 2026. u 21:32, problemi su identificirani, a tim intenzivno radi na uvođenju privremenog rješenja (mitigation).

Foto: Downdetector.com

Trenutno nije poznato koliko će dugo poremećaj trajati, no servis je u većem dijelu nedostupan ili radi s velikim poteškoćama.

Komentari 6
