OpenAI večeras je izvijestio o ozbiljnim tehničkim problemima sa svojim najpopularnijim servisom
Srušio se ChatGPT
Korisnici ChatGPT-a diljem svijeta suočavaju se s povišenim stopama grešaka i značajno degradiranim performansama.
Prema službenom statusnom izvješću OpenAI-a od 3. veljače 2026. u 21:32, problemi su identificirani, a tim intenzivno radi na uvođenju privremenog rješenja (mitigation).
Trenutno nije poznato koliko će dugo poremećaj trajati, no servis je u većem dijelu nedostupan ili radi s velikim poteškoćama.
