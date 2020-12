Na užas i zaprepaštenje članova Facebook grupe Ravna zemlja Balkan, preko noći je osvanulo novo ime. Ravno više nije bilo ravno, bilo je - okruglo. Strašno! Zazivali su članovi grupe Marka Zuckerberga i u komentarima pisali 'Izdaja!' Nije im bilo jasno tko je to učinio i zašto. Ubrzo je postalo jasno. Dobili smo čovjeka koji je to planirao mjesecima.

Mustafa Sejdinović infiltrirao se u grupu, pritajio, a kad je došao trenutak u kojem je administrator tražio pomoć u čišćenju grupe od 'globusara' koji redovno trollaju, vidio je priliku. Javio se za administratora i iskoristio priliku.

- Prihvatili su me u grupu prije nekoliko mjeseci. Imao sam plan da ih istrolam, ali nisam znao kako, pa sam čekao. Onda su objavili da traže admina, ja sam se odmah javio i dali su mi poziciju istog trena. Ostalo je povijest. Potpuno je suludo da ljudi kao oni misle da su otkrili sve tajne ovog svijeta, a nesposobni su provjeriti jednu osobu - rekao nam je Mustafa.

Sad grupa ne može promijeniti ime 27 dana.

Našli smo muškarca koji se navodi kao osnivač grupe, Miroslava Schnura, i popričali s njim.

Kako se to dogodilo, hoćete li poduzeti nešto i možete li išta?

- Evo rješava se već dva dana. Bit će sve OK. Desilo se tako što je taj Mustafa mjesecima bio u grupi i pokazao se kao 'ravan' i na kraju mu dam da bude admin i on je usred noći, dok je većina spavala, promijenio ime i pustio 7000 ljudi koji samo šire mržnju i vrijeđaju. Smetamo im iako ne širimo naše stavove, izražavamo ih samo unutar naše grupe, ali mrze istinu ljudi.

Hoćete li moći promijeniti ime prije nego istekne tih 26 dana?

Ne znam još, radim na tome.

Jeste li razmišljali o brisanju grupe i stvaranju nove?

Trudio sam se godinama za ovu grupu i ne odustajem.

Što Vas je potaknulo da ju napravite?

Pa sve je počelo prije 12 godina, kad me je jedan prijatelj zapitao koliko je stara Zemlja. Tako je sve započelo, s istraživanjem.

Istražujete li strane fizičare ili nešto drugo?

Sve živo baš.

Dakle, eksperimentirate i istražujete? I kako ste došli do zaključka da ovo što nas sve uče u školi nije zapravo istina? Imate li na pameti neki motiv zašto nas to uče?

Cijela poanta je čovjeka odbaciti od Boga. Iza tog stoji sam Sotona i upravlja svijetom kroz medije, obrazovni sistem, nauku itd... kad bi znala da je sve laž što smo ikada naučili, us**** bi se. Tako sam i ja, na početku sam se baš us*** ali poslije sam shvatio da treba da se ljudi probude iz te zablude i saznaju istinu kad tad. A one koji ne žele, neću forsirati.

Miroslav živi i radi u Njemačkoj, a iako sad ne stiže zbog posla, kaže da će sigurno napisati knjigu kad uhvati vremena.