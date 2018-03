Muke po tajicama: 'Zašto ih ima 8000 pari, i to crnih...?'

Izgleda da, ukoliko nešto želite napraviti kako spada, najbolje je da to napravite sami. U to se uvjerila i Anne Taylor koja je svojeg dečka poslala da joj kupi tajice, a dok je bio u dućanu poslao joj je hrpu poruka. Naime, asortiman i ponuda "običnih crnih tajica", koje je Taylor htjela je bio golem. Redovi i redovi tajica izludili su njenog dečka.

- Ima toliko vrsti tajica. Zašto? Koji je razlog - pisalo je poruci dečka Tima.

- Ne razumijem zašto nekome treba osam tisuća pari različitih crnih tajica? Nije ni čudo da su žene sve više anksiozne - napisao je svojoj djevojci. Ubrzo nakon toga, poruke su krenule biti sve smješnije obzirom da je Tim počeo paničariti oko kupovine, ali i zafrkavati se.

When you ask your boyf to pick you up a pair of leggings whilst he’s in town 😭😂 pic.twitter.com/zXaVC4KCuj — tay (@MissTayl0rAnne) 25. veljače 2018.

- Na podu sam u fetus položaju. Pošalji mi pomoć. Evo, u dućanu sam već pet dana, fali mi sunce. Taylor, volim te. Reci mojoj obitelji da volim i njih - pretjerivao je Tim.

- Koristim ultra debele tajice sada kako bih se zagrijao, no ne mislim da ću izdržati. Izgubio sam svu nadu - pisao je.

I made it out, but I'm not 100% convinced I'm not still in a coma — TSG the 2nd (@TimGoddardMusic) 26. veljače 2018.

No, Tim je ipak uspio kupiti obične crne tajice, na kraju krajeva. Taylor je cijelu prepisku objavila na Twitteru, a Timov očajnički ton i trud koji je uložio u kupovinu rezultirao je velikom popularnošću na društvenoj mreži.

I’ve been married almost 20 years and it doesn’t get any better. My husband would rather lose a limb than to go shopping. — Melissa (@MelissaakaMom) 27. veljače 2018.

- Udana sam već 20 godina i moj muž bi i dalje radije izgubio ud nego išao sa mnom u kupovinu - napisala je jedna gospođa u komentaru.

- Kakva objava, baš mi je žao dečka! Muškarcima je uvijek čudno kupovati za svoje žene ili cure. To je sve zbog straha da ne napravimo nešto krivo, pa da ne polude - napisao je komentator.

- Dobro da ga nisi zamolila da ti pronađe i neku majicu koja će ići uz njih - kazala je druga žena.