Muškarac tvrdi da je snimio duha u ukletom hotelu: 'Imao sam mučnine, osjećao se čudno'

U vremenima prije nego što je umjetna inteligencija olakšala stvaranje lažnih slika, neobične fotografije promatrale su se s puno više intrige i znatiželje. Jedan takav slučaj, koji i danas izaziva rasprave, dogodio se tijekom vikend odmora 2016. godine u jednom od najpoznatijih ukletih hotela na svijetu.

Henry Yau bio je samo još jedan turist koji se prijavio u hotel Stanley u Coloradu. Kao direktor za odnose s javnošću, Yau je bio upoznat s reputacijom hotela, pogotovo jer je upravo on poslužio kao inspiracija za klasik Stephena Kinga "Isijavanje". Međutim, kako prenosi Daily Star, nije ni sanjao da će upravo ondje snimiti fotografiju koja će postati viralni fenomen.

Tijekom svog boravka u travnju 2016., Yau je fotografirao unutrašnjost hotela. Kasnije je objasnio okolnosti nastanka sporne fotografije.

"Čitao sam o tome da je hotel uklet, ali nisam ni pomišljao da ću nešto zabilježiti. Ne volim kada mi drugi ljudi ulaze u kadar, pa sam pričekao da se veliko stubište potpuno isprazni prije nego što sam okinuo fotografiju," izjavio je.

Te noći, tvrdi Yau, osjećao se "čudno bolesno" i imao je mučninu, zbog čega je vrlo malo spavao. Ono što je uslijedilo sljedećeg jutra promijenilo mu je pogled na svijet.

Pregledavajući fotografije na svom mobitelu, na jednoj od njih uočio je nešto što mu je sledilo krv u žilama. Na vrhu stepenica stajala je, kako se činilo, ljudska figura. Odmah je podijelio sliku na Facebooku, crvenim krugom označivši pojavu.

Foto: ares41/Instagram

Uz objavu je napisao: "Nevjerojatno! Mislim da sam možda uhvatio duha u hotelu Stanley. Iskreno, ne znam tko bi ta figura mogla biti. Kad sam bio tamo, išao sam na povijesnu turu i rekli su da su svi duhovi koji lutaju hotelom sretni. Nadam se da je i ovaj bio jedan od njih."

Njegova objava izazvala je pravu lavinu reakcija i komentara na društvenim mrežama.

Jedan korisnik je napisao: "Idem tamo za nekoliko tjedana! Kakva divna objava! Dokaz da naši preci mogu komunicirati s nama!"

Drugi je dodao u šaljivom tonu: "To je Mary, žena Jamesa Sunderlanda, ona s vremena na vrijeme luta ondje, bezopasna je."

Hotel Stanley izgrađen je 1909. godine, a svoju reputaciju ukletog mjesta počeo je graditi tijekom 1970-ih. Danas hotel nudi različite ture za lovce na duhove i paranormalne entuzijaste.

Na njihovoj službenoj stranici stoji: "Nakon stoljeća prikupljanja duhova, hotel je postao poznat među stručnjacima i ekspertima na području paranormalnih istraživanja kao jedno od najaktivnijih mjesta u državi."

Nakon svog iskustva, Yau se slaže da je imanje definitivno središte neobičnih aktivnosti. "Hotel Stanley je žarište za sve koje zanimaju duhovi. Tamo zaista nečega ima i sada sam istinski vjernik," zaključio je.