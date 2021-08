Često po tramvajima znamo viđati klasične bicikle, romobile, električne romobile i svašta ponešto, no ovaj nesvakidašnji prizor u srijedu ujutro snimio je naš čitatelj. Naime, čovjek je u tramvaj unio sobni bicikl. I onda sjeo na njega i počeo pedalirati.

- Čovjek je ušao na Zapruđu u tramvaj koji je išao prema Autobusnom kolodvoru. Normalno je sobni bicikl unio u tramvaj bez pol' muke, a onda sjeo na njega i počeo pedalirati. Sin i ja smo sjedili iza i ništa nam nije bilo jasno, iako nam je poslije bilo jako smiješno - ispričao nam je čitatelj.

POGLEDAJTE VIDEO: Vježbanje na sobnom biciklu u tramvaju

- Čovjek je izašao već nakon tri stanice, na Borovju, to je bilo nešto manje od 10-ak minuta vožnje. Inače se ne vozim tramvajem, no spletom okolnosti sam nakon dužeg vremena sjeo u njega i imao sam što vidjeti. No, zanimljivo mi je što je bilo još ljudi u tramvaju i nitko nije posebno reagirao na taj prizor, kao da se to događa svaki dan, više ni sam ne znam je li to zaista postalo normalno ili ne - kaže nam.