Nagradna 24sata: Igraj i osvoji mobitele i bonove za shopping

Nagradna igra 24sata traje od od 9. travnja 2018. do 14. travnja 2018. godine u tri kola, a trajanje pojedinog kola je jedan dan. Kola će se održati na sljedeće dane:

Sto šesnaesto kolo u ponedjeljak, 9. 4.

Sto sedamnaesto kolo u četvrtak 12. 4.

Sto osamnaesto kolo u subotu 14. 4.

U sto šesnaestom kolu nagrada je Smartphone Samsung, 4 GB, a u Sto sedamnaestom kolu bon od 1000 kuna u Sparu. U Sto osamnaestom kolo nagrada je Smartphone Samsung, 6 GB. Od 9. travnja 2018. do 14. travnja 2018. godine, na dan odvijanja pojedinog nagradnog kola, objavljivat će se po jedan nagradni kupon. Mehanizmom sakupljanja kupona može se osvojiti glavna nagrada. Sa sakupljenim 1 kuponom čitatelj može osvojiti glavnu nagradu. U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi čitatelji – kupci 24sata koji tijekom nagradne igre sakupe 1 nagradni kupon, ispune ih s traženim podacima i pošalju na adresu: Sto šesnaesto kolo – p.p. 350, 10001 Zagreb s naznakom Nagradna igra 24sata “Osvoji fantastične nagrade - mobitel”. Za sto sedamnaesto kolo na adresu – p.p. 195, 10001 Zagreb s naznakom Nagradna igra 24sata “Osvoji fantastične nagrade - bon”. Za sto osamnaesto kolo kupon pošaljite na adresu p.p. 311, 10001 Zagreb s naznakom Nagradna igra 24sata “Osvoji fantastične nagrade - mobitel”. U bubanj za izvlačenje ulaze sve kuverte s kuponima koje su pristigle na gore navedenu adresu do:

Sto šesnaesto kolo – 19. 4. do 9 sati. Za sto sedamnaesto kolo rok je 19. 4. do 9 sati, a za sto osamnaesto kolo do 19. 4. do 9 sati.