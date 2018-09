Najgori pljačkaš ikad: Ispao mu pištolj i skoro ostao bez hlača

Čovjek iz američke države Colorado mogao bi ponijeti titulu najgoreg pljačkaša na svijetu nakon što mu je plan pljačke trgovine e-cigareta neslavno propao. U ključnom trenutku, pištolj kojim je trebao zaprijetiti prodavačici iskliznuo mu je iz ruke i pao iza pulta, odbio se o stolicu i završio pred nogama prodavačice koja ga je dohvatila.

Da bi se spasio potpunog fijaska, pljačkaš je tada pokušao doći iza pulta i uzeti oružje, ali nije se mogao popeti preko stola pa je odustao i pobjegao praznih ruku. Da stvar bude gora, dok je bježao, pale su mu i hlače.

Worst. Robber. Ever. This man tries to rob an E-Cig store in Aurora, when he fumbles his gun and takes off running. #tvnews #caughtoncamera #kdvr #kwgn pic.twitter.com/ymLSMcoL7q