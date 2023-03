Najljepša Orca u zagrljaju žene koja ju je uzgojila: Vidjelo se da je posebna prvog dana života...

Orca, pas iz Hrvatske koji prije tjedan dana osvojio najveću i najstariju izložbu pasa na svijetu, kraljevski Crufts i Engleskoj, vratio se u domovinu ponovno našao u zagrljaju svoje vlasnice i uzgajivačice Sabine Zdunić Šinković. Taj trenutak zabilježili smo u Zaprešiću te ekskluzivno za 24sata i razgovarali s uzgajivačicom ove ženke pasmine i lagotto romagnolo i Orcinim suvlasnikom Antom Lučinom, koji je njezinu uspjehu svjedočio uživo u Engleskoj.



Na upit je li i sama kada maštala da će jednog dana imati psa koji osvaja srebrni pokal Cruftsa, Sabina Zdunić Šinković je odgovorila:

- Da budem iskrena, takav rezultat je teško zamisliv, teško je sanjati takve snove, a i ja kao uzgajivač sam imala ponešto drukčije ciljeve i vizije. No, ova nagrada kao potvrda rada jednog uzgajivača je nešto neprocjenjiva, trebat će nam vremena da shvatimo što to sve znači.



O tome je li Orcu prepoznala kao posebnog psa za velike stvari, rekla je:

- Da, možda bih zvučala uobraženo kad bih rekla da sam je odabrala prvog dana kad se rodila, ali bila je posebna već zbog boje, to je rijedak i jedinstven raspored boja, kretala se odmah fantastično, jednostavn, bila je drugačija, njezino držanje, stavovi, ponašanje, to je stalno plijenilo pozornost. Ona je doista bila posebna. Već s četiri mjeseca je kao razigrano štene u Karlovcu osvojila izložbu, a njezina prva sutkinja je, vidjevši je, kleknula na pod, uzela to štene u ruke i rekla: Ovo će biti nešto posebno. To kako je sebe pokazivala, kako je tražila te izložbe, mahala tim repom, to je uvijek bilo nešto vanserijsko. Ne znam je li ok reći da je ona voljela izložbe, ali sasvim se sigurno voljela pokazivati.



Ante Lučin je uživo svjedočio Orcinu trijumfu u Birminghamu, sad, u polušali, kaže:

- Djelomično se sjećam svega što se događalo... Nekih prvih deset minuta nakon pobjede se ni ne sjećam što se događalo zapravo, rasplakao sam se, pa su me svi tješili. Jesmo li sanjali Crufts? Ma to se ljudima koji su sto godina u kinologiji nikad ne dogodi, a da će se to dogoditi Sabini, meni, Javieru, iz jedne male Hrvatske, teško... Dobro, možda jesmo sanjali, ali se sasvim sigurno nismo usudili reći.



Engleski klub koji okuplja vlasnike lagota objavio je pismo u kojem se upozorava da je interes za tu pasminu nakon Orcine pobjede ekstremno porastao i da to nije nužno pozitivno. Lučin o tome kaže:

-Svi znamo što se događalo nakon filma Hachiko, pa nakon filma 101 Dalmatinac, kad su ljudi nabavljali pse neodgovorno zbog nagle popularnosti neke pasmine, dođe do hiperprodukcije, kad ljudi pare pse isključivo zbog zarade. To je bila dobra reakcija toga kluba, da ljudima objasne o kakvoj se pasmini radi, ali ja sam više od 20 godina s lagotima i nisu svi lagoti poput Orce. Orca je osim svojim karakterom i strašno simpatična, ona uvijek izmami veselje, ali nisu svi lagoti tako otvoreni, pa ljude valja upozoriti da paze kako i gdje lagota kupiti. To je divna pasmina, divan pas, ali samo ako ga nabavljate od odgovornog i ozbiljnog uzgajivača.



- Ja se uvijek kao uzgajivač nadam da u nekom budućem leglu bude zdravo štene, štene dobroga karaktera, da očuvamo tu staru talijansku pasminu koja je nekad bila pred izumiranjem. Ona je i u Americi slavna, i tamo je ostvarila uspjehe zbog kojih su ljudi upoznali tu pasminu. Sada svakodnevno dobijam upite o pasmini od ljudi, napravili smo nešto lijepo, ali sada moramo ozbiljno i odgovorno postupati s njima- zaključila je na kraju Sabina Zdunić Šinković.