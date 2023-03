VIDEO Ovako je naša neodoljiva Orca osvojila kultnu izložbu pasa koju je obožavala i kraljica

I dalje smo svi skupa ovdje nevjerojatno sretni i uzbuđeni, to je rezultat kakav još nikad nitko iz Hrvatske nije napravio i silno je bitan za našu kinologiju i za našu zemlju. Čitavo je iskustvo ovdje u Birminghamu bilo prekrasno, ljudi iz engleskog Kinološkog saveza neprestano nam čestitaju i dive se činjenici da je pas iz tako male zemlje osvojio Best in Show njihove najveće izložbe. I reakcija u publici je bila prekrasna, Orca osvaja svojim temperamentom, ona neprestano pokazuje da uživa u izložbi maše repom, to je njih sve tamo oduševilo. Naravno, satimo poslije svi su se htjeli fotografirati s našom Orcom....