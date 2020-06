Nakon tuče dolaze - sanjke! 'Pa to može smisliti samo moj muž'

<p>Bilo je jako puno tuče tu u okolici Klanjca. Bila je veličine lješnjaka, a ponegdje i oraha. Kad se smirilo, muž Mario je uzeo sanjke i krenuo u akciju, rekla nam je njegova supruga Martina.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sanjkanje nakon tuče </strong></p><p>Video snimku, kako se spušta po bijeloj padini u mjestu Gredice kraj Klanjca, poslali su obitelji te su ih nasmijali. No hrabri Mario nije bio sam. Priključila su mu se i dva psa koja su ga slijedila i igrala se po ledu.</p><p>- Muž se uspio tri puta spustiti, i to u kratkim hlačama. Samo on i klinci imaju takve brilijantne ideje - rekla je Martina</p>