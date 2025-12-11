Obavijesti

NIJE PRVI SLUČAJ...

Naručila robotaksi da je odvede u bolnicu na porođaj, beba nije mogla čekati! 'Rodila je u autu'

Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS - ilustrativna fotografija

Jedna trudnica iz San Francisca ovog je tjedna naručila Waymo vozilo da je odvede do bolnice na porod. Ali očito je malo predugo čekala s naručivanjem vozila...

U autonomni taksi, dakle vozilo bez vozača, u San Franciscu ušla je jedna osoba, a vožnju su završile dvije osobe. Nije bilo nikakvih provala, nije nitko uskočio u vozilo... 

Nego beba više nije mogla čekati!

Tijekom vožnje, Waymov tim za daljinsku podršku putnicima detektirao je "neuobičajenu aktivnost" u vozilu. Agent iz službe korisničke podrške potom je nazvao ženu, koja mu je kazala kako je počela rađati. Služba za korisnike odmah je kontaktirala hitnu pomoć, ali vozilo nije bilo potrebno, autonomni taksi stigao je u bolnicu prije... A u njemu, majka i beba.

Sve je dobro prošlo, iz bolnice su potvrdili da su majka i beba dobro. 

Vozilo je povučeno iz prometa i poslano na detaljno čišćenje...

- Ponosni smo što imamo pouzdane vožnje za velike i male trenutke, služimo putnicima starim samo nekoliko sekundi sve do onih starijih. Obitelji želimo sve najbolje - poručili su iz kompanije, piše People.

E, da. Tvrtka je također otkrila kako ovo nije prvi put da se dijete rodilo u njihovom vozilu...

