Rodila pet beba u četiri minute! 'Kao da sam trepnula, a one su već bile u mom naručju'

Foto: YouTube

Amerikanka je otkrila nevjerojatnu priču o svom porodu, u samo četiri minute na svijet je donijela čak petoro djece. Kaže kako joj je u početku život izgledao kao neprekidno hranjenje beba

U kratkom isječku na YouTubeu, Amerikanka koja je željela ostati anonimna, prisjetila se trenutka kada je prvi put doznala da nosi petorke.

- Kad smo došli na pregled, tehničarka na ultrazvuku bila je jako tiha. Rekla je: ‘Samo da vas pripremim… nije samo jedno. No ni ona sama nije imala snage izgovoriti broj, već je samo podigla ruku i pokazala pet prstiju, pet embrija - govori.

Majka je ostala potpuno šokirana. Znala je koliko trudnoća s više beba nosi rizika pa je svaka kontrola bila iznimno stresna. Liječnici su se nadali da će izdržati barem do 24. tjedna trudnoće, no na iznenađenje svih, ona je stigla do 32. tjedna.

Opisala je i koliko je sam porod bio neobično brz.

- Bili smo dogovorili plan, a medicinski tim je bio sjajan. Sve petorke rodila je u četiri minute. Nisam mogla vjerovati koliko je brzo sve prošlo. Kao da sam trepnula, i odjednom su sva djeca bila rođena - rekla je.

Priznala je da je prva godina života s pet beba bila izuzetno teška.

- Jeli su svaka tri sata. Kad bismo završili s posljednjim, ostalo bi nam možda pola sata prije nego što bismo morali početi ispočetka. Nikad nije bilo vremena za spavanje - dodaje.

Danas, kada bebe mogu same držati bočice, život je ipak malo lakši, no ljudi su i dalje zapanjeni.

Video je na Trulyjevom YouTube kanalu prikupio preko 15.000 pregleda, a komentari su se samo nizali.

- Žao mi je, ja to ne bih mogla - napisala je jedna osoba.

- Ogromno poštovanje roditeljima - dodao je drugi korisnik.

Foto: YouTube

“Kako!”, “Nevjerojatno!”, “Gdje ti roditelji uopće spavaju?”, samo su neka od pitanja i reakcija.

Nevjerojatna priča ove obitelji pokazuje koliko izdržljivosti, ljubavi i organizacije zahtijeva život s petorkama i koliko jedan trenutak može promijeniti sve.

