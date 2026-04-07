NASA Pustila viralni hit kao budilicu za astronaute u Artemis II: Evo o čemu se radi

Piše Goran Ivanović,
NASA Pustila viralni hit kao budilicu za astronaute u Artemis II: Evo o čemu se radi
Foto: Canva/Profimedia/Youtube/Screenshot

Astronaute na misiji Artemis II koji su ostvarili povijesni uspjeh probudio je viralni hit koji je NASA odabrala, no pjesma je prekinuta nakon minute, što je nasmijalo posadu, koja je željno iščekivala refren

Iako pjevačica brojnih hitova nije otputovala u svemir poput Katy Perry prošle godine, njezina uspješnica „Pink Pony Club” pronašla je put do misije NASA Artemis II oko Mjeseca, gdje je u subotu, 4. travnja, poslužila kao zvuk za buđenje posade.

Tijekom subotnjeg prijenosa uživo lunarne misije, kontrolori leta pustili hit Chappell Roan iz 2023. kako bi probudili astronaute na letjelici Orion spacecraft. Međutim, na razočaranje posade, pjesma je prekinuta već nakon jedne minute.

- Svi smo nestrpljivo čekali refren, rekao je Reid Wiseman, što je izazvalo smijeh koji se mogao čuti u prijenosu.

Čuje se kako komunikator kapsule odgovara i obećava da će „pokušati ponovno sljedeći put”, prije nego što je posadi poželio dobro jutro i dao pregled dnevnih aktivnosti.

VIDJELI BLJESKOVE METEORA Artemis II srušio rekord: Snimili skrivenu stranu Mjeseca, astronauti najdalje od Zemlje
Artemis II srušio rekord: Snimili skrivenu stranu Mjeseca, astronauti najdalje od Zemlje

Wiseman je jedan od četvero astronauta koji su napustili Zemljinu orbitu u povijesnoj misiji s ciljem promatranja dijelova Mjeseca koje nitko dosad nije vidio. Tim je uspješno ušao u mjesečevu orbitu, gdje su uspjeli promatrati tamnu stranu mjeseca, te su tako ostvarili povijesni uspjeh i postali ljudi koji su otišli najdalje od zemlje dosad.

Posadu također čine Victor Glover, Christina Koch i astronaut Kanadske svemirske agencije Jeremy Hansen, koji su poletjeli s lansirne rampe u Kennedy Space Center na Floridi u 18:35 po istočnoameričkom vremenu, 1. travnja.

PUT DO MJESECA Kako se leti na Orionu: WC školjka od 23 milijuna dolara, na jelovniku junetina i tortilje
Kako se leti na Orionu: WC školjka od 23 milijuna dolara, na jelovniku junetina i tortilje

Kulturni utjecaj Chappell Roan diljem svijeta, pa i u svemiru, ostaje snažan unatoč kritikama koje je izazvao incident s tjelohraniteljem i nogometašem Jorginho Frello.

Dana 21. ožujka, Frello je optužio Roanino osiguranje da je rasplakalo njegovu 11-godišnju kćer tijekom susreta s pjevačicom u hotelu u Brazilu. Tjelohranitelj Pascal Duvier kasnije je pojasnio da nije dio Roanina tima te je u objavi na Instagramu 25. ožujka preuzeo „punu odgovornost” za ono što se dogodilo.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Glazbenica, dobitnica Grammy Awards, koja je boravila u zemlji zbog nastupa na Lollapalooza Brazil, objavila je 22. ožujka video u kojem objašnjava da zaštitar „nije bio moje osobno osiguranje” te da „nije ni vidjela ženu i dijete”.

- Nisam tražila od zaštitara da priđe toj majci i djetetu, rekla je. „Oni nisu prišli meni. Nisu radili ništa. Nepravedno je da osiguranje pretpostavlja da netko ima loše namjere, kada nema razloga za takvo uvjerenje, jer nije bilo nikakve radnje.

'Zdravko ježić': 'Bio na bolnoj transplantaciji kose i još se nije primilo na svim dijelovima'
BJEGUNAC NA ULJEPŠAVANJU

'Zdravko ježić': 'Bio na bolnoj transplantaciji kose i još se nije primilo na svim dijelovima'

U Hrvatskoj većina pacijenata presađivanje plaća između 2.300 € i 5.400 €. U susjednoj BiH cijene mogu biti i do dva puta niže nego u Hrvatskoj
FOTO Jedna fotka promijenila sve: Ovu bujnu Amerikanku vikinških korijena prate milijuni
INSTAGRAM SENZACIJA

FOTO Jedna fotka promijenila sve: Ovu bujnu Amerikanku vikinških korijena prate milijuni

Upoznajte Antje Utgaard, američku bombu skandinavskih korijena koju su društvene mreže lansirale među zvijezde. S milijunima fanova na Instagramu, ova dama je od fotki za dečka dogurala do naslovnica Playboya i uloga u Hollywoodu. Nije ni čudo da su je prozvali 'novom Kate Upton'
FOTO Vanga je prorekla godinu kad će svijet završiti: Ovo je popis svih njenih proročanstava
JEZIVE PROGNOZE

FOTO Vanga je prorekla godinu kad će svijet završiti: Ovo je popis svih njenih proročanstava

Počelo je. Kraj svijeta stiže 5079. godine, ali propast čovječanstva počet će s 2025. godinom, navodno je predvidjela u svojim proročanstvima slijepa proročica Baba Vanga. Na smrtnoj postelji Vanga je ostavila i znakovitu poruku. Brojni su sigurni kako je to zapravo bilo upozorenje... " Na Zemlji odavno žive došljaci iz drugih svjetova. Odakle oni dolaze? S planeta koji nazivaju Vamfim", kazala je... Ovo su sva njezina proročanstva po godinama...

