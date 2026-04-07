NASA Pustila viralni hit kao budilicu za astronaute u Artemis II: Evo o čemu se radi

Iako pjevačica brojnih hitova nije otputovala u svemir poput Katy Perry prošle godine, njezina uspješnica „Pink Pony Club” pronašla je put do misije NASA Artemis II oko Mjeseca, gdje je u subotu, 4. travnja, poslužila kao zvuk za buđenje posade.

Tijekom subotnjeg prijenosa uživo lunarne misije, kontrolori leta pustili hit Chappell Roan iz 2023. kako bi probudili astronaute na letjelici Orion spacecraft. Međutim, na razočaranje posade, pjesma je prekinuta već nakon jedne minute.

Artemis II ispisao povijest: Nitko nikada nije bio ovako daleko od Zemlje

- Svi smo nestrpljivo čekali refren, rekao je Reid Wiseman, što je izazvalo smijeh koji se mogao čuti u prijenosu.

Čuje se kako komunikator kapsule odgovara i obećava da će „pokušati ponovno sljedeći put”, prije nego što je posadi poželio dobro jutro i dao pregled dnevnih aktivnosti.

Wiseman je jedan od četvero astronauta koji su napustili Zemljinu orbitu u povijesnoj misiji s ciljem promatranja dijelova Mjeseca koje nitko dosad nije vidio. Tim je uspješno ušao u mjesečevu orbitu, gdje su uspjeli promatrati tamnu stranu mjeseca, te su tako ostvarili povijesni uspjeh i postali ljudi koji su otišli najdalje od zemlje dosad.

Posadu također čine Victor Glover, Christina Koch i astronaut Kanadske svemirske agencije Jeremy Hansen, koji su poletjeli s lansirne rampe u Kennedy Space Center na Floridi u 18:35 po istočnoameričkom vremenu, 1. travnja.

Kulturni utjecaj Chappell Roan diljem svijeta, pa i u svemiru, ostaje snažan unatoč kritikama koje je izazvao incident s tjelohraniteljem i nogometašem Jorginho Frello.

Dana 21. ožujka, Frello je optužio Roanino osiguranje da je rasplakalo njegovu 11-godišnju kćer tijekom susreta s pjevačicom u hotelu u Brazilu. Tjelohranitelj Pascal Duvier kasnije je pojasnio da nije dio Roanina tima te je u objavi na Instagramu 25. ožujka preuzeo „punu odgovornost” za ono što se dogodilo.

Glazbenica, dobitnica Grammy Awards, koja je boravila u zemlji zbog nastupa na Lollapalooza Brazil, objavila je 22. ožujka video u kojem objašnjava da zaštitar „nije bio moje osobno osiguranje” te da „nije ni vidjela ženu i dijete”.

- Nisam tražila od zaštitara da priđe toj majci i djetetu, rekla je. „Oni nisu prišli meni. Nisu radili ništa. Nepravedno je da osiguranje pretpostavlja da netko ima loše namjere, kada nema razloga za takvo uvjerenje, jer nije bilo nikakve radnje.