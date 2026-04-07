Artemis II srušio rekord: Snimili skrivenu stranu Mjeseca, astronauti najdalje od Zemlje

⁠Četvero astronauta NASA-ine misije Artemis ⁠2 letjeli su u ponedjeljak dublje u svemir od bilo kojeg čovjeka prije njih, dok su u svojoj kapsuli Orion prolazili iza udaljene strane Mjeseca, prenose agencije. Tijekom šestosatnog preleta oko inače skrivene hemisfere jedinog Zemljinog prirodnog satelita, astronauti su promatrali sporadične "udarne bljeskove" meteora koji su zasipali zamračenu i ​gusto kraterima prekrivenu Mjesečevu površinu, prenosi Reuters. Dvadeset znanstvenika ispunilo je ​konferencijsku sobu pored kontrole misije u NASA-inom svemirskom centru Johnson u Houstonu kako bi pratili Mjesečeve fenomene kojima je posada Artemisa svjedočila u stvarnom vremenu, dok je njihova svemirska letjelica Orion, veličine SUV-a, plovila oko Mjeseca na udaljenosti od otprilike 400 tisuća km od Zemlje.

Šestosatni prelet, koji je prošao na 6470 kilometara od Mjesečeve površine, dogodio se šest dana nakon početka svemirskog leta koji označava prvo putovanje astronauta u blizinu Mjeseca od NASA-inih misija Apollo iz doba Hladnog rata prije više od pola stoljeća.

U sklopu tih šest misija dvočlani timovi spustili su se na Mjesec između 1969. i 1972. - jedinih 12 ljudi koji su ikada hodali po njegovoj površini.

Artemis, nasljednik programa Apollo, ima za cilj ponoviti to postignuće do 2028., prije prvog slijetanja Kine, i uspostaviti dugoročnu američku prisutnost na Mjesecu tijekom sljedećeg desetljeća, uključujući bazu na Mjesecu koja će služiti kao poligon za potencijalne buduće misije na Mars.

Iako je zamišljen kao generalna proba s posadom za buduće lunarne izlete, Artemis 2 generirao je obilje novog materijala za proučavanje lunarnih znanstvenika, uključujući bljeskove udara meteora snimljene tijekom preleta u ponedjeljak koji su podsjećali na iskre i pruge svjetlosti koje su opisali neki od Apollovih astronauta.

Posada Artemisa 2, koja leti u svojoj kapsuli Orion od lansiranja s Floride prošlog tjedna, započela je svoj šesti dan svemirskog putovanja probudivši se u ponedjeljak uz unaprijed snimljenu poruku pokojnog astronauta NASA-e Jima Lovella, koji je letio na Mjesečevim misijama Apollo 8 i Apollo 13.

"Dobrodošli u moj stari kvart", rekao je Lovell, koji je prošle godine umro u dobi od 97 godina. "Ovo je povijesni dan i znam koliko ćete biti zauzeti, ali ne zaboravite uživati ​​u pogledu... neka vas prati sreća", navodi agencija Reuters.

Satima kasnije, posada koju su činili američki astronauti Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch, zajedno s kanadskim astronautom Jeremyjem Hansenom, ispisala je povijest svemirskih letova udaljivši se od Zemlje dalje nego što su to učinili ljudi ikada prije, na udaljenost od 406.771 kilometra.

Prethodni rekord, otprilike 399 tisuća km, postavio je 1970. godine Apollo 13 nakon gotovo katastrofalnog kvara svemirske letjelice koji je prekinuo tu misiju, prisiljavajući Lovella i dva člana njegove posade da koriste Mjesečevu gravitaciju kako bi se sigurno vratili na Zemlju.

Na putu do druge strane Mjeseca, astronauti Artemisa proveli su neko vrijeme dodjeljujući privremena nova imena Mjesečevim obilježjima koja prije nisu imala službene oznake.

U radio poruci kontroli misije u Houstonu, Hansen je predložio da se jedan krater nazove Integrity, po imenu koji je posada dala kapsuli Orion, a da se drugi nazove u čast Wisemanove pokojne supruge Carroll, koja je umrla od raka 2020. godine.

"Prije nekoliko godina započeli smo ovo putovanje, naša bliska obitelj astronauta, i izgubili smo voljenu osobu", rekao je Hansen o pokojnoj supruzi zapovjednika misije, glasom ispunjenim emocijama dok je opisivao položaj njezinog lunarnog imenjaka. "To je svijetla točka na Mjesecu i voljeli bismo je nazvati Carroll."

Hansen je kasnije rekao da je posada vidjela niz lunarnih značajki koje "nijedan čovjek nikada prije nije vidio, čak ni u Apollu."

Dok je Orion jurio oko daleke strane Mjeseca, astronauti su fotografirali rijedak trenutak u kojem je Zemlja, patuljasta u odnosu na rekordnu udaljenost od planeta, zalazila i izlazila s Mjesečevim horizontom dok su kružili oko Mjeseca, što je zapanjujući nebeski obrat izlazećeg i zalazećeg Mjeseca kako se obično vidi sa Zemlje.

Budući da se Mjesec okreće istom brzinom kojom se okreće oko Zemlje, njegova daleka strana uvijek je okrenuta od našeg planeta i samo su astronauti Artemisa i Apolla ikada gledali izravno u njegovu površinu.