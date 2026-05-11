Našli je kako luta u Zagrebu: 'Ima li netko da želi iguanu?'

Udruge za zaštitu životinja uobičajeno vape u svojim objavama na društvenim mrežama pozivajući nesavjesne vlasnike kućnih ljubimaca da ih, ako ih već ne žele, ne ostavljaju tek tako na ulicama i napuštenim poljima. No jedna neobična objava Zagrepčanke Marine privukla je više pažnje od ostalih. Objavila je fotografiju malo poveće iguane i napisala:

“Kako je nekim ljudima jednostavno i lako ostaviti kućnog ljubimca na ulici, pa je tako ostavljena i ona. Zatvorena u plastičnu kutiju i povezana. Naravno, moja kći nije se mogla praviti da je ne vidi, pa ju je donijela kući, kao i svaku mačku koju nađe usput”, napisala je Marina i zamolila dobre ljude da doniraju terarij za iguanu ili dostave nešto u čemu se iguanu može smjestiti privremeno dok joj se ne nađe stalni smještaj.

Foto: Facebook

Ljudi su reagirali te ponudili i terarije i razna rješenja kako zbrinuti tu, inače zahtjevnu, životinju. Njoj treba iznimno velik, osvijetljen i grijan terarij, s granama na kojima se može odmarati i bazenčićem u kojemu se može kupati. Naravno, mnogi su predložili i logično rješenje, da životinju odnese u ZOO vrt jer će ondje imati svu potrebnu brigu i adekvatan smještaj.

No zanimljiv je bio komentar koji su napisali brat i sestra. “Na naplatnoj postaji autoceste Zadar istok zatekli smo u petak dva mladića i djevojku s tom iguanom. Ponudili su nam da je udomimo jer je njima prevelika i nemaju dovoljno mjesta za nju. Nama su rekli da će je dati nekome na udomljenje, a evidentno je da su je se išli u Zagreb riješiti. Treba pogledati kamere na naplatnoj postaji i pronaći vlasnike te ih prijaviti”, napisali su.

Kako će životinja na kraju biti zbrinuta, nismo uspjeli saznati.