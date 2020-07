Ne želimo 'coprati', ali pljuska nema na vidiku: Počelo je ljeto?

<p>Na današnji dan prije čak 643 godine dubrovačko Veliko vijeće prvo je u Europi, radi zaštite od kuge, odredilo karantenu za putnike. Držimo fige da ovaj dan nećemo pamtiti po nekim novim strožim odlukama Stožera već samo po nadi kojom je ispunjen. Nadi da konačno počinje ljeto.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: POTOP U ZAGREBU</strong></p><p>Danas i u utorak živa će se na termometru još više penjati, ali stvarno ne želimo ljeto prerano slaviti. Opekli smo se neki dan i to gadno, da nam je još pri srcu hladno. Najniža jutarnja temperatura zraka danas će biti od 14 do 18 stupnjeva, a na Jadranu od 20 do 23 Celzijeva. Sunce će paliti do 33 'ugodnih' stupnja.</p><p>Od kiše na kopnu možemo odmarati do srijede kada je lokalni pljusak samo moguć iako se čini da će i taj dan, kao i ostatak tjedna ostati vruć.</p><p>Prva polovina tjedna na Jadranu bit će u znaku pravog ljetnog vremena, u našim krajevima u srpnju zaista rijetkog fenomena. U posljednjem tjednu ovog vlažnog mjeseca nekima će biti i neugodno vruće, pogotovo kad ih sunce u glavu 'stuče'.</p><p>More se polako grije no duže brčkanje preporučuje se i dalje samo za one hrabrije. Lijepo je na meteorološkoj karti vidjeti skoro sva 'sunčeka', rekla bi stara izlizana narodna - tko čeka, taj i dočeka.</p><p>Oprostite nam na još jednoj lošoj rimi, to se događa kada nas ljetna euforija primi. Uskoro ćemo slušati kukanja o vrućinama, ali barem malo za promjenu - da se ne žalimo o 'tekućinama'.</p><p>I na Jadranu će sljedećih dana prevladavati pravi ljetni ugođaj. Dakle, osim što će biti vruće, sunce neće prestajati u glavu da tuče.</p>