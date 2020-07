Neki to ne vole vruće: Hrvat i dalje stenje jer je toplo vrijeme

Gotovo posvuda postoji opasnost od toplinskog vala, no zašto bi nas ta vijest nešto posebno iznenađivala? Tražili smo ljeto, evo nam ga, makar bilo prokleto!

<p>Na današnji dan prije tri godine oboren je Guinnessov rekord u okupljanju najviše ljudi s istim imenom, i to u Kupresu. Pogađate, njihovo ime je bilo Ivan i vratili su se ne s 1000 već s 2325 momaka istog imena.</p><p>Obaranje tog rekorda na isti dan nije preporučljivo jer bi se Ivani morali okupiti na otvorenom, a u Kupresu je moguća mjestimična grmljavinska oluja.</p><p>Pukom podudarnošću s godišnjicom ovog događaja, prvo sam vam prenijela vijest kakvo će vrijeme biti u BiH, umjesto da sam vas obavijestila o vremenskim prilikama i neprilikama u Lijepoj našoj, iako po nekima vrijedi i ona 'Kupres, Hrvatska - sve je to ista zemlja'.</p><h2>'Ispod sunca zlatnoga i oblaka ponekoga...'</h2><p><a href="https://www.hrt.hr/639178/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-3072020" target="_blank">HRT</a>-ovi meteorolozi ovaj put po Hrvatskoj najavljuju pretežno sunčano i vruće vrijeme, no neka se Hrvati ponegdje po zemlji i na kišu pripreme.</p><p>Gotovo posvuda postoji opasnost od toplinskog vala, no zašto bi nas ta vijest nešto posebno iznenađivala? Tražili smo ljeto, evo nam ga, makar bilo prokleto!</p><p><strong>Hrvatska u četvrtak</strong></p><p> </p><p>U četvrtak u u središnjoj Hrvatskoj postoji mogućnost za lokalni pljusak, da ponovno ostavi na tako i tako 'suhoj' zemlji svoj otisak. Inače nas očekuju temperature do 35 stupnjeva, po noći će one biti manje za malo manje brojeva.</p><p>U nastavku tjedna na Jadranu neće biti veće promjene - zadržat će se pretežno sunčano vrijeme. I na kopnu će prevladavati sunčano i vruće, no budući da će biti nestabilno treba računati na kiše gostujuće. U četvrtak i petak mjestimice najavljuju i nevrijeme, a mi se više ne čudimo, jer smo naviknuli na ekstreme.</p><p>U petak u unutrašnjosti postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove i grmljavinu, pa ne morate tražiti neku hladovinu. Nevrijeme neće donijeti mnogima željeno osvježenje, taman da Hrvat i dalje zbog vrućine stenje. Za vikend i dalje pretežno sunčano i vruće, čitamo se - do prognoze iduće!</p><p><br/> </p>