Vidi vraga, stiglo ljeto! Sretan toplinski udar svima koji slave

U Dalmaciji od srijede najavljuju toplinski val, bolje vam je, ako ste na plaži, da se zabarikadirate na neko vrijeme u obližnji lokal. Sredinom dana izbjegavajte sunce jer ljeto upravo doživljava svoje vrhunce

<p>Iako osnovana na današnji dan prije 62 godine, NASA bi nam jedino mogla u ovim sparnim trenucima pomoći da nam najavi skorašnju pomrčinu Sunca. Pošto tog nema na vidiku, stiže najavljeno kukanje o vrućinama i toplotnim udarima.</p><p>U srijedu u Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano, pravo ljeto može otpočeti svečano!</p><p>I u središnjoj Hrvatskoj će noć biti toplija od prethodne, tako da će lepeze u bilokojem obliku biti neophodne. Poslijepodne može biti mjestimičnih pljuskova praćenih grmljavinom, taman kad smo vam rekli da nađete svoje mjesto pod hladovinom. Temperatura se može penjati i do 35 Celzijevaca i trošit će se više na sladoled novaca.</p><p>Veći dio dana na sjevernom Jadranu ugodan i fin, taman da u moru možete otplivati delfin. More mirno ili malo valovito, čim vjetar ne puše silovito.</p><h2>Ljeto vilovito, zima kukavica</h2><p>U Dalmaciji od srijede najavljuju toplinski val, bolje vam je, ako ste na plaži, da se zabarikadirate na neko vrijeme u obližnji lokal. Sredinom dana izbjegavajte izlazak na sunce jer ljeto upravo doživljava svoje vrhunce. Najviša temperatura zraka bit će između 31 i 36. </p><p>U nastavku tjedna na Jadranu neće biti veće promjene - zadržat će se pretežno sunčano vrijeme. I na kopnu će prevladavati sunčano i vruće, no budući da će biti nestabilno treba računati na kiše gostujuće. U četvrtak i petak mjestimice najavljuju i nevrijeme, a mi se više ne čudimo, jer smo naviknuli na ekstreme.</p>